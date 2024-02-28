Пожар, возникший по неизвестной причине во время Рождества в частном доме в Ида-Вирумаа, причинил ущерб на сумму более 300 000 евро, что стало крупнейшим случаем ущерба по страхованию жилья PZU Kindlustus в прошлом году.
Вспыхнувший в частном доме во время Рождества пожар причинил ущерб более чем на 300 000 евро
Пожар возник вечером 26 декабря, когда никого не было дома, и к моменту прибытия спасателей дом уже был частично охвачен пламенем. «В ходе экспертизы удалось установить, что пожар начался в парилке бани, однако установить причину возгорания с полной уверенностью на момент осмотра уже было невозможно. В парилке была дровяная каменка, но с тех пор, как она топилась последний раз, прошло уже три дня», - рассказала Марге Хабакукк, руководитель группы имущественных ущербов PZU Kindlustus.
«В данной ситуации действительно произошел именно несчастный случай, поскольку эксперт не обнаружил каких-либо существенных недостатков в доме, и пожар не был вызван халатностью или чем-то подобным, - сказала Хабакукк. - Если бы члены семьи в момент пожара находились дома и не спали, ущерб, вероятно, был бы меньше, а вот если бы пожар вспыхнул ночью, когда люди спали, все могло бы закончиться крайне печально».
Все четыре случая возникновения ущерба на сумму более 100 000 евро были связаны с пожарами, и в двух из них пожар вспыхнул, когда дома никого не было.
Самые дорогие страховые случаи в рамках страхования жилья обычно связаны именно с пожаром и водой, и время от времени их причиной является беспечность или халатность. «Например, один клиент установил стиральную машину на шкаф, в результате чего в какой-то момент она упала, а ущерб от воды превысил 12 000 евро, - привела Хабакукк один необычный пример. - Для выполнения всевозможных работ, включая установку стиральной машины, стоит обратиться к специалисту, иначе может повыситься риск серьезной аварии».
По мнению Хабакукк, предыдущие примеры наглядно показывают, почему необходимо страховать свое жилье. «Ежемесячный страховой платеж очень мал по сравнению с расходами, которые могут возникнуть, например, в случае пожара, аварии с водопроводной системой или в результате стихийных бедствий, таких как сильный ливень или шторм», - сказала она.
При страховании жилья, расположенного в многоквартирном доме, вместо непосредственно квартиры стоит застраховать квартирную собственность, поскольку тогда, помимо самой квартиры, пропорционально размеру совместной собственности ее собственника будут также застрахованы стены, крыша, системы отопления и инженерные системы здания. «Это может сильно помочь, например, если квартирное товарищество дом не застраховало», - пояснила Хабакукк.
Хабакукк подчеркнула, что при заключении договора страхования нельзя забывать и о страховании ответственности. «Страхование ответственности возмещает ущерб, причиненный другим людям, например, жильцам соседних квартир в многоквартирном доме, и чем на более высоком этаже находится квартира, тем выше должна быть сумма страхования ответственности», - сказал Хабакукк.
Сумма страхования ответственности должна составлять не менее 20 000 евро, к которым следует добавить еще по 10 000 евро за каждый этаж. «Таким образом, в случае клиента, живущего на первом этаже, данная сумма будет составлять 20 000, на втором этаже - 30 000 и так далее», - объяснила Хабакукк. Кроме того, указанные в договоре страхования суммы также следует регулярно пересматривать и корректировать, поскольку сумма, установленная много лет назад, может оказаться недостаточной.