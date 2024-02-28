Вспыхнувший в частном доме во время Рождества пожар причинил ущерб более чем на 300 000 евро

Пожар возник вечером 26 декабря, когда никого не было дома, и к моменту прибытия спасателей дом уже был частично охвачен пламенем. «В ходе экспертизы удалось установить, что пожар начался в парилке бани, однако установить причину возгорания с полной уверенностью на момент осмотра уже было невозможно. В парилке была дровяная каменка, но с тех пор, как она топилась последний раз, прошло уже три дня», - рассказала Марге Хабакукк, руководитель группы имущественных ущербов PZU Kindlustus.

«В данной ситуации действительно произошел именно несчастный случай, поскольку эксперт не обнаружил каких-либо существенных недостатков в доме, и пожар не был вызван халатностью или чем-то подобным, - сказала Хабакукк. - Если бы члены семьи в момент пожара находились дома и не спали, ущерб, вероятно, был бы меньше, а вот если бы пожар вспыхнул ночью, когда люди спали, все могло бы закончиться крайне печально».

Все четыре случая возникновения ущерба на сумму более 100 000 евро были связаны с пожарами, и в двух из них пожар вспыхнул, когда дома никого не было.