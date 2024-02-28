Юлия Навальная выступила в Европарламенте

Юлия Навальная в среду, 28 февраля, выступила перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге. Обратиться к ним ее пригласила председатель Европарламента Роберта Метсола.

Навальная сказала, что не уверена, будут ли похороны послезавтра мирными или власти начнут арестовывать тех, кто придет попрощаться с Навальным.

«Путин убил моего мужа. Это показало, что Путин готов на все, а вести переговоры с ним невозможно», - заявила она.

«У Путина нет морали. Алексей понял это очень давно. Мы имеем дело не с политиком, а с кровавым монстром. В нее входят отравители и убийцы. А самое главное - его друзья и пособники, те, кто держат мафиозные деньги. Поэтому, чтобы победить его, нужно применять методы борьбы с организованной преступностью, а не политические и дипломатические меры», - сказала она.

Юлия Навальная призвала депутатов Европарламента стать инноваторами и перестать быть скучными, если они хотят победить Путина.

«Очень важно преследовать людей, близких к Путину, держателей его денег. Необходимо внутри ваших стран оборвать связи со всеми, кто работает с Путиным. Нужны не дипломатические ноты, а расследования запутанных финансовых схем. Не выражения озабоченности, а поиск конкретных пособников мафии в ваших странах, которые помогают Путину и его друзьям прятать деньги.