Вдова Алексея Навального обратилась к евродепутатам в Страсбурге, призвав их в противодействии Путину применять методы борьбы с организованной преступностью, а не политические и дипломатические меры.
Юлия Навальная выступила в Европарламенте
Юлия Навальная в среду, 28 февраля, выступила перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге. Обратиться к ним ее пригласила председатель Европарламента Роберта Метсола.
Навальная сказала, что не уверена, будут ли похороны послезавтра мирными или власти начнут арестовывать тех, кто придет попрощаться с Навальным.
«Путин убил моего мужа. Это показало, что Путин готов на все, а вести переговоры с ним невозможно», - заявила она.
«У Путина нет морали. Алексей понял это очень давно. Мы имеем дело не с политиком, а с кровавым монстром. В нее входят отравители и убийцы. А самое главное - его друзья и пособники, те, кто держат мафиозные деньги. Поэтому, чтобы победить его, нужно применять методы борьбы с организованной преступностью, а не политические и дипломатические меры», - сказала она.
Юлия Навальная призвала депутатов Европарламента стать инноваторами и перестать быть скучными, если они хотят победить Путина.
«Очень важно преследовать людей, близких к Путину, держателей его денег. Необходимо внутри ваших стран оборвать связи со всеми, кто работает с Путиным. Нужны не дипломатические ноты, а расследования запутанных финансовых схем. Не выражения озабоченности, а поиск конкретных пособников мафии в ваших странах, которые помогают Путину и его друзьям прятать деньги.
В этой борьбе у вас есть надежные союзники - это десятки миллионов россиян, которые против Путина, против войны, против того зла, что он несет. Вы не должны преследовать их - наоборот, вы должны работать вместе с ними.
Путин должен ответить за то, что он сделал с моей страной. Он должен ответить за то, что сделал с соседней мирной страной. И Путин должен ответить за то, что он сделал с Алексеем», - добавила Навальная.
«Мой муж не увидит прекрасной России будущего, но я сделаю все, чтобы его мечта сбылась», - заявила она, после чего зал встал и поддержал Юлию Навальную аплодисментами.
Европарламент 29 февраля проголосует по резолюции о Навальном
После речи вдовы оппозиционера Алексея Навального парламентарии, а также представители Еврокомиссии и Совета ЕС обсуждают его гибель и ответные шаги Евросоюза. Дискуссия называется «Убийство Алексея Навального и необходимость действий ЕС в поддержку политзаключенных и подавляемого гражданского общества в России». Голосование за соответствующую резолюцию запланировано на четверг, 29 февраля.
Юлия Навальная впервые встретилась с лидерами Европейского Союза 19 февраля в Брюсселе, где она обратилась к Совету ЕС с призывом не признавать итоги президентских выборов в России.