МИД Литвы: акция польских фермеров напоминает проводимые РФ гибридные операции

«Очевидно, что это напоминает определенные гибридные операции, которые интенсивно эксплуатируются российской пропагандой. Я хочу верить, что наши партнеры в Польше тоже расценивают это так, как и мы, и мы сделаем все возможное, чтобы найти способы предотвратить развитие этого», - сказал Ландсбергис журналистам в среду перед заседанием кабинета министров.

Министр подчеркнул, что «акции, запланированные в Сувалкском коридоре, больше напоминают уже не акции протеста, а акции, направленные против национальной безопасности как Польши, так и Литвы».

Протестующие польские фермеры намерены с 1 марта на неделю перекрыть дорогу на литовско-польской границе, опасаясь, что часть украинского зерна, ввезенного в Литву, возвращается в Польшу.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что власти Литвы готовятся к предстоящей акции.

«Это обсуждалось с руководителями наших служб, были оценены возможные риски и неудобства, которые могут возникнуть у литовской стороны. Мы обсудили, что наши должностные лица готовы обеспечить общественный порядок и безопасность, а также свести к минимуму неудобства для наших граждан», - сказала она.

Министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила, что власти Литвы готовятся к предстоящей акции.

«Это обсуждалось с руководителями наших служб, были взвешены возможные риски и неудобства, которые могут возникнуть у литовской стороны. Мы обсудили, что наши должностные лица готовы обеспечить общественный порядок и безопасность, а также свести к минимуму неудобства для наших граждан», - сказала она.

В последние недели польские фермеры уже пытались перекрыть границу между двумя странами, блокируя важную дорогу в Германию, в знак протеста против беспошлинного экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.