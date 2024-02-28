В Таллинне столкнулись два трамвая

Как уточняет пресс-секретарь Таллиннского департамента городского транспорта Мари Криземанн, авария произошла в среду в 12:21, а движение было возобновлено в 13:45.

«Не ждите трамвая со стороны «Суур-Паала»! На месте работают скорая помощь и полиция», - ранее сообщил о происшествии один из пассажиров в группе Facebook.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Барбары Лутс, полиция была уведомлена о столкновении трамвая еще до часу дня.

«В результате аварии никто не пострадал, страховая компания все еще занимается этим случаем», - дополняет картину Лутс.

По данным полиции, оба водителя были трезвы и имели соответствующую категорию управления транспортными средствами.

Точные обстоятельства столкновения еще устанавливаются.