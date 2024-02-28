По словам представителей полиции, сегодня днем на остановке «Суур-Паала» в Таллинне один из трамваев врезался в другой, стоявший перед ним.
В Таллинне столкнулись два трамвая
Как уточняет пресс-секретарь Таллиннского департамента городского транспорта Мари Криземанн, авария произошла в среду в 12:21, а движение было возобновлено в 13:45.
«Не ждите трамвая со стороны «Суур-Паала»! На месте работают скорая помощь и полиция», - ранее сообщил о происшествии один из пассажиров в группе Facebook.
По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Барбары Лутс, полиция была уведомлена о столкновении трамвая еще до часу дня.
«В результате аварии никто не пострадал, страховая компания все еще занимается этим случаем», - дополняет картину Лутс.
По данным полиции, оба водителя были трезвы и имели соответствующую категорию управления транспортными средствами.
Точные обстоятельства столкновения еще устанавливаются.