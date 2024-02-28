Эксперт: на что банк обращает внимание при выдаче кредита

При рассмотрении кредитной заявки также будут изучены существующие кредитные обязательства заявителя, одним из влияющих факторов которых является использование быстрых займов. Если окажется, что это влияет на финансовую стабильность и платежеспособность заявителя, это также может повлиять на решение о выдаче кредита. Что касается игры в лотерею или посещения казино, то банк будет обращать внимание только на экстремальные модели поведения.

Возраст заемщика

Важно отметить, что при рассмотрении вопроса о возрасте заемщика возраст как цифра не имеет значения. Однако некоторые связанные с ним аспекты могут сыграть свою роль.

Например, молодые люди могут только начать свою трудовую деятельность, поэтому у них может быть постоянный и стабильный доход, но нет кредитной истории. Молодые люди, несмотря на более короткий период заработка, часто очень целеустремленно накапливают собственный капитал для покупки жилья, но если они претендуют на гарантию KredEx, то минимальный размер собственного капитала может составлять 10%. Помимо первоначального взноса, молодые люди также могут беспокоиться о своей способности выплачивать кредит, учитывая, что их доходы могут быть более скромными в начале карьеры или, например, при работе на полставки во время учёбы. Здесь может помочь обращение за кредитом вместе с партнером, например, а в более редких случаях кредит берется вместе с родителями.