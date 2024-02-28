Погода завтра ⟩ Последний день февраля обещает быть довольно теплым

В ночь на четверг в Эстонии будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь или мокрый снег.

Во многих регионах страны туман, ветер в основном западный.

Завтра утром ветер сменится на южный, 1–7 м/с. Температура воздуха от -2 до +2 градусов.

На Чудском озере с утра ветер западный, 1–4 м/с, возможен дождь или мокрый снег. Позже в течение дня ветер сменится на южный.

Во многих местах утром туман. Видимость плохая или умеренная, температура воздуха от 0 до -1 градуса.

Днем в четверг в стране в основном пасмурно с прояснениями, в целом без осадков.

Ветер повсеместно сменится на южный, 3-9 м/с, на островах порывы до 13 м/с. Воздух прогреется до 1-4 градусов тепла.

На Чудском озере днем в четверг дождя не ожидается, температура воздуха 1-3 градуса тепла.