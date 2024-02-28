В ночь на среду, 28 февраля, в помещение Музея оккупации Латвии была заброшена емкость с зажигательной смесью, подтвердила агентству LETA директор музея Солвита Виба.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Музей оккупации Латвии бросили коктейль Молотова
В Государственной пожарно-спасательной службе подтвердили, что прошедшей ночью в 1:04 поступил вызов в здание на площади Стрелниеку в Риге, где в помещении на первом этаже горели кресло и документы. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м. По данным агентства LETA, зажигательная смесь была заброшена через окно в кабинет директора, который теперь покрыт копотью, а кресло почти полностью сгорело.
Как заявила Виба, несмотря на инцидент, музей продолжает работу, экспозиция открыта для посетителей. Она также выразила надежду, что правоохранительные органы быстро найдут виновного.
«Надеюсь, что виновник будет быстро найден. Я считаю, что это было целенаправленно спланированное нападение на Музей оккупации. Хочу подчеркнуть, что мы продолжаем работу», - сказала директор музея.
В Госполиции сообщили, что расследуют инцидент, но более подробные комментарии пока не предоставили.
Премьер-министр Эвика Силиня в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем сообщила, что получила информацию об инциденте от министра внутренних дел Рихарда Козловскиса. Она отметила, что органы внутренних дел и безопасности работают, чтобы найти виновного.
«Мы будем тщательно следить за этой ситуацией, чтобы сотрудники Музея оккупации чувствовали себя в безопасности. В нынешних геополитических условиях мы должны особенно заботиться и о нашей границе, и о безопасности населения. Надеюсь, что в ближайшее время службы смогут задержать виновного», - сказала Силиня.
Ринкевич выразил уверенность, что учреждения государственной безопасности и органы внутренних дел сделают все, чтобы привлечь виновных к ответственности.
«Я надеюсь, что в тот момент, когда виновные будут пойманы, судебная система отреагирует адекватно и последуют действительно суровые наказания для тех, кто осуществляет подобные провокации», - сказал Ринкевич.
Министр внутренних дел сообщил агентству LETA, что сегодня утром встречался с руководством Службы государственной безопасности и Государственной полиции и получил заверения в том, что органы безопасности предпринимают все необходимые меры для выявления и задержания преступников.
Подобные провокации, направленные на создание нестабильности и чувства незащищенности, должны пресекаться со всей строгостью закона, подчеркнул Козловскис.
Ранее вандалы уже совершали нападение на здание Музея оккупации в Старой Риге. В ночь на 3 апреля 2023 года были повреждены стеклянные части на фасаде здания на площади около 17 квадратных метров, сообщили представители музея.
Здание музея после нескольких лет реновации было передано в эксплуатацию в августе 2021 года. Автором проекта реновации здания является известный американский архитектор латвийского происхождения Гунарс Биркертс. 1 июня 2022 года в здании открылась новая экспозиция музея.
Музей оккупации является аккредитованным государством частным музеем, основанным в 1993 году. Управление музеем осуществляется общественной благотворительной организацией Ассоциация Музея оккупации Латвии. Миссия музея - образовывать и напоминать о фактах оккупации Латвии в прошлом веке.