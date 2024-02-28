ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Музей оккупации Латвии бросили коктейль Молотова

В Государственной пожарно-спасательной службе подтвердили, что прошедшей ночью в 1:04 поступил вызов в здание на площади Стрелниеку в Риге, где в помещении на первом этаже горели кресло и документы. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м. По данным агентства LETA, зажигательная смесь была заброшена через окно в кабинет директора, который теперь покрыт копотью, а кресло почти полностью сгорело.

Как заявила Виба, несмотря на инцидент, музей продолжает работу, экспозиция открыта для посетителей. Она также выразила надежду, что правоохранительные органы быстро найдут виновного.

«Надеюсь, что виновник будет быстро найден. Я считаю, что это было целенаправленно спланированное нападение на Музей оккупации. Хочу подчеркнуть, что мы продолжаем работу», - сказала директор музея.

В Госполиции сообщили, что расследуют инцидент, но более подробные комментарии пока не предоставили.

Премьер-министр Эвика Силиня в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем сообщила, что получила информацию об инциденте от министра внутренних дел Рихарда Козловскиса. Она отметила, что органы внутренних дел и безопасности работают, чтобы найти виновного.

«Мы будем тщательно следить за этой ситуацией, чтобы сотрудники Музея оккупации чувствовали себя в безопасности. В нынешних геополитических условиях мы должны особенно заботиться и о нашей границе, и о безопасности населения. Надеюсь, что в ближайшее время службы смогут задержать виновного», - сказала Силиня.