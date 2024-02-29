Работа политолога сильно отличается от работы политика: как политолог, ты можешь комментировать все, что угодно, не рискуя своей шкурой, - говорит член Европарламента и профессор политологии Иварс Иябс.
Латвийский европарламентарий и политолог восхищается работой Андруса Ансипа и Пирет Эхин
«Можно быть неплохим футбольным комментатором, будучи не очень хорошим игроком», - сравнивает он.
В университете не научишься быть профессионалным политиком, этому нужно учиться, находясь в игре, считает Иябс. По его мнению, карьера в политике должна начинаться в молодежном крыле партии, где-то на низком уровне, а затем постепенно подниматься к вершине.
«Например, в своей фракции Renew Europe я очень уважаю эстонского коллегу Андруса Ансипа. Он очень профессионален, - хвалит Иябс. - У него была долгая карьера, начиная с должности мэра Тарту, затем премьер-министра Эстонии, потом в Еврокомиссии. Опыт играет свою роль, и чем дольше ты работаешь, тем более профессиональным становишься».
Иябс признает, что степень по политологии мало помогает в настоящей политике: «Конечно, вы видите более широкие структуры, электоральную политику, партийные системы, политическую культуру и так далее. Но вы ничего не знаете о личных отношениях, а в политике многое определяют именно личные отношения».
«Например, в первом десятилетии XXI века у нас в Латвии были две правоцентристские партии: они были очень похожи, но постоянно враждовали друг с другом. Дело было не в идеологических разногласиях, а в том, что лидеры обеих партий просто ненавидели друг друга. Ни одна научная модель не может этого предсказать», - говорит Иябс.
«Как вы знаете, многие экономисты, получившие Нобелевскую премию, не являются хорошими инвесторами. Они просто очень умные теоретики, а их теории совершенно оторваны от практики экономики: эти великие математические модели основаны на крошечном предположении - как в экономике, так и в политологии - что все остальные факторы остаются неизменными», - отмечает он.
Иябс считает, что его завербовали в политику, поскольку он уже был хорошо известен в Латвии как политолог. Это произошло после парламентских выборов 2018 года, когда другие политологи, добившиеся успеха в избирательном союзе «Развитие/За!», начали искать человека, который мог бы представлять эту силу на европейских выборах 2019 года.
«Я всегда знал, что однажды смогу заниматься не только теорией, но и практической политикой», - говорит Иябс.
На вопрос о том, было ли предложение от «Развитие/За!» первым в его карьере, Иябс уверенно отвечает: «Первым, от которого было не так просто отказаться».
Иябс получил приглашения от обеих сторон избирательного союза. «У меня было чутье, что я могу им доверять. Я пошел туда по идеологическим причинам, потому что мне нравится современный проевропейский подход к политике. Это было необходимо в латвийской политике тогда и необходимо сейчас», - говорит он.
Иябс признается, что перед тем, как выдвинуть свою кандидатуру, он также просчитывал вероятность прохождения.
«В Латвии довольно высокая мобильность избирателей, что несколько отличается от эстонского случая. Обычно новые партии идут на все выборы, включая европейские. И они не только в них участвуют, но и получают значительную долю голосов. В Эстонии это случается редко, но в Латвии такая традиция существует давно, однако это указывает и на текучесть кадров в политике», - объясняет Иябс.
Он подчеркивает, что в политологии существует жесткая конкуренция - приходится бороться как за каждое место, так и за главный приз.
Подобно примеру хорошего политика, Иябс выделяет образцовых политологов из Тарту. «Я восхищаюсь своими коллегами-политологами. Например, такими эстонцами, как Пирет Эхин или Велло Петтай. Тартуский университет очень хорошо функционирует», - говорит Иябс. По его словам, в Тарту самый высокий уровень политологии в странах Балтии.
Поскольку в основном латвийские либеральные партии не выдерживают более одного избирательного цикла, Иябс является единственным членом латвийской национальной делегации во фракции Renew Europe, в которую входят три эстонца.
«Вы должны сами составлять планы. Во всевозможных комитетах и рабочих группах Европарламента происходит так много разных вещей одновременно, что следует четко определять свои приоритеты», - советует он.
Он отмечает, что существуют и области, где, казалось бы, происходит много событий, но Европарламент не имеет в них особого влияния. В качестве примера Иябс приводит иностранные дела: он очень гордится тем, что является членом Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике, который имеет законодательное влияние.
Что касается порядка работы, то Иябс подчеркивает роль ассистентов в этой системе - их работа глубоко связана с разработкой политики.
«Со мной работают и более молодые люди. Я один из тех евродепутатов, кто постоянно ездит туда-сюда: моя семья в Риге, а значит, я уезжаю по четвергам. Но ассистенты остаются здесь и поддерживают связь со своими коллегами», - говорит Иябс.
По словам Иябса, роль ассистентов для него особенно важна еще и потому, что значительная часть его мандата пришлась на разгар коронавируса - тогда выйти на улицу и наладить хорошие отношения с коллегами было не так просто.
Кстати, Иябс также считает кризис, вызванный коронавирусом, причиной того, что союз «Развитие/За!», получивший 13 мест на выборах в Латвии в 2019 году, не завоевал ни одного мандата на прошлогодних парламентских выборах. По его мнению, в значительной степени это произошло из-за того, что их представлял министр здравоохранения, который принимал непопулярные ограничительные решения.
«У нас все еще есть поддержка. Но, естественно, мы должны доказать избирателям, что живы, и не можем позволить себе проиграть два голосования подряд», - признает Иябс.
Главной темой Иябса в Европарламенте была программа финансирования научных исследований «Горизонт», в рамках которой он боролся за социальные науки.
«Около 90 процентов этих денег идет исключительно на науку. Это означает, что мы вкладываем очень мало европейских денег в социальные науки, что очень жаль, потому что политология, как и история или философия, очень нужна нашему обществу, чтобы понять себя», - говорит он.
Иябс также обеспокоен тем, что деньги ЕС, выделенные на исследования, как правило, уходят на запад. Это означает, что на запад вынуждены уезжать и самые яркие умы в Восточной Европы. «В советское время мы были отрезаны от исследовательских сообществ», - говорит Иябс.
Иварс Иябс
- Родился 17 ноября 1972 года.
- С 2019 года депутат Европарламента от латвийского избирательного союза «Развитие/За!», входящей в либеральную фракцию Renew Europe. Член Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике и делегации по отношениям с США.
- Окончил Латвийскую музыкальную академию в 1996 году. В 2003 году окончил Латвийский университет со степенью магистра философии, а в 2007 году - со степенью доктора политических наук.
- Играл в Лиепайском симфоническом оркестре на валторне.