Латвийский европарламентарий и политолог восхищается работой Андруса Ансипа и Пирет Эхин

Иябс считает, что его завербовали в политику, поскольку он уже был хорошо известен в Латвии как политолог. Это произошло после парламентских выборов 2018 года, когда другие политологи, добившиеся успеха в избирательном союзе «Развитие/За!», начали искать человека, который мог бы представлять эту силу на европейских выборах 2019 года.

«Я всегда знал, что однажды смогу заниматься не только теорией, но и практической политикой», - говорит Иябс.

На вопрос о том, было ли предложение от «Развитие/За!» первым в его карьере, Иябс уверенно отвечает: «Первым, от которого было не так просто отказаться».

Иябс получил приглашения от обеих сторон избирательного союза. «У меня было чутье, что я могу им доверять. Я пошел туда по идеологическим причинам, потому что мне нравится современный проевропейский подход к политике. Это было необходимо в латвийской политике тогда и необходимо сейчас», - говорит он.

Иябс признается, что перед тем, как выдвинуть свою кандидатуру, он также просчитывал вероятность прохождения.