КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Макрон заявил о возможности отправки натовских войск в Украину: слова смелого лидера или альфа-самца?

Не то чтобы население России так уж остро реагирует на непоследовательность в риторике высшей власти, но слишком сильные противоречия, несомненно, мешают пропаганде такой картины мира, на которой Россия уже сейчас отбивается от всего коллективного Запада.

Также в российской пропаганде все чаще и отчетливее звучат нарративы, что Украина - не настолько большая ценность для Запада, чтобы европейцы сами начали за нее воевать, и что примерно такое же отношение у «Старой Европы» есть и к странам Балтии, и к Польше. Сюрпризные заявления Макрона можно расценивать и как замер настроений внутри ЕС и НАТО, но также и как четкий сигнал Москве от старожилов - и крупнейших игроков - европейского дома, что соответствующие представления России обманчивы и что при защите своих ценностей Европа - даже без поддержки США - больше не собирается прочерчивать какие-то красные линии. Возможно стало, в общем, все.

Конкуренция с Германией

Макрон, несомненно, использует крайне выгодный момент, чтобы отпозиционировать сейчас именно Францию государством, принимающим на себя в этой защите самую большую ответственность. Дело в том, что переживший похожую на макроновскую «эволюцию» Олаф Шольц сейчас опять на некоторое время стал символизировать собою робость.

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц. Фото: Handout