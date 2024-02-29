Анализ ⟩ Офицер госбезопасности Молдовы: еще пара жалоб из Тирасполя в Москву и к нам полетят «Искандеры»

Не республика, а царство контрабанды

Так называемая ПМР, расположенная преимущественно на левом берегу Днестра, провозгласила свою независимость в 1990 году, но не была признана ни одной страной ООН. Ее внешнеэкономическая деятельность поэтому всегда велась от имени Молдовы. Большая часть экспортно-импортных операций проходила через границу самопровозглашенной ПМР с Украиной, которую Кишинев не контролировал, и регион превратился в контрабандную серую зону.

В 2006 году в ПМР был проведен так называемый референдум, на котором, по «официальным» данным, 98% избирателей высказались за независимость республики от Молдовы и будущую интеграцию с Россией. Результаты референдума не были признаны на международном уровне. В настоящее время конфликт не разрешен, он находится в замороженном состоянии.

28 февраля 2022 года Украина закрыла контрольно-пропускные пункты на этом отрезке границы. Грузопотоки переместились на посты, контролируемые Молдовой. 1 января 2024 года вступил в силу новый Таможенный кодекс Молдовы. Согласно этому документу, приднестровские бизнесмены должны платить таможенную пошлину на общих основаниях и могут получить разрешительные документы на экспортно-импортные операции и перейдя в законодательное поле Молдовы.