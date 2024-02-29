Анализ ⟩ Офицер госбезопасности Молдовы: еще пара жалоб из Тирасполя в Москву и к нам полетят «Искандеры»

В среду состоялся съезд народных депутатов так называемой Приднестровской Молдавской республики. Съезд решил обратиться к России чтобы призвать к ответу Молдову, которую обвинил в экономическом давлении и даже в геноциде. Проведение съезда накануне обращения президента РФ к Федеральному собранию вызвало в Молдове тревожные настроения. Rus.Postimees выяснил у экспертов, чего хотели добиться власти «ПМР», чем чревато их обращение к Путину и что будет дальше.
Вчера, 28 февраля во Дворце Республики в Тирасполе собирались на свой съезд народные депутаты всех уровней так называемой Приднестровской Молдавской республики («ПМР»). Съезд решено было собрать из-за серьезных экономических проблем, которые испытывает непризнанная территория Приднестровья.
При этом власти «ПМР» утверждают, что во всех экономических и политических бедах виновата исключительно Молдова. Якобы Молдова «развязала экономическую войну против Приднестровья, намеренно создавая предпосылки для многомиллионного дефицита бюджета».
«Геноцид» и прочие ужасы
В вину властям Молдовы также поставлены попытки разрушить систему здравоохранения Приднестровья, узаконить уголовное преследование «буквально каждого гражданина Приднестровья» и прочее. На съезде заявили, что Молдова «неспособна признать за жителями Приднестровья наличие неотъемлемых общечеловеческих прав и свобод», а некоторые депутаты даже озвучивали обвинения в геноциде «приднестровского народа».
Высказав все эти громкие претензии, депутаты «ПМР» решили просить помощи у всех: у Совета Европы, у Красного креста, у ООН и, в том числе у России. Одним из пунктов решения, принятого на съезде, стала необходимость обратиться в Совет Федерации и Государственную Думу России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы. Напоминают, что в Приднестровье живут более 220 тысяч граждан России.
Решение было принято накануне дня, когда президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному собранию, поэтому решение вызвало в Молдове тревогу. Сегодня уже известно, что президент РФ не сказал ничего по поводу этого обращения депутатов из Приднестровья, но полностью опасность ситуации для Молдовы это не снимает. Rus.Postimees обратился за комментариями об этой ситуации к экспертам.