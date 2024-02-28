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СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ⟩ Эстония вместе с другими европейскими странами призвала США предоставить Украине военную помощь

Postimees
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Майк Джонсон.
Майк Джонсон. Фото: Aaron Schwartz / Xinhua via ZUMA Press / Scanpix

Спикеры парламентов 19 стран Европы отправили совместное письмо спикеру Палаты представителей Соединенных Штатов Майку Джонсону, в котором призывают приложить усилия для помощи Украине и принять историческое решение, которое предоставит Украине необходимые средства для продолжения борьбы против развязавшей агрессивную войну России.

Спикеры парламентов 19 стран Европы отметили в своем письме, что недавняя мрачная годовщина ознаменовала два года с момента, когда Россия с ее диктаторским режимом совершила неспровоцированный и необоснованный акт агрессии, вторгшись в Украину.

«Очевидно, что это вторжение угрожает не только независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, но и всему демократическому миру, подвергая опасности безопасность всей Европы и евроатлантического региона», - отмечалось в письме.

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