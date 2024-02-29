И вот неожиданно в начале этого года Россия стала требовать возвращения к формату 5+2. И в этой резолюции съезда тоже было такое требование. Но тут важно не забывать, что в Молдове два сепаратистских региона...

- Есть еще и Гагаузия.

- Да, и есть такой человек, из которого хотят сейчас сделать лидера молдавской оппозиции, это гражданин Израиля Илан Шор. Именно он организовал эту всем известную кражу денег из трех молдавских банков в 2014 году. Сейчас он находится в Израиле, но оттуда диктует политику.

На основании последних выборов в местные органы власти в его фактическом подчинении находятся три крупных населенных пункта в Гагаузии. Так что у него есть своя база. Вспомним теперь, что осенью этого года состоятся выборы президента Молдовы, и Москва уже как полтора года готовится к этим выборам. Они хотят выгодного для себя результата на этих выборах, и для этого России и нужен такой человек как Илан Шор.

При этом в Приднестровье таких съездов не созывали восемнадцать лет, а в Гагуазии в прошлом году такой съезд назначался трижды, и каждый раз там откладывалось принятие решения. Так что если в Приднестровье сейчас приостановка процесса, возможно, инициативу снова возьмет в свои руки Гагаузия.