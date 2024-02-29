Алаталу: в случае военной провокации в Приднестровье Украина поможет Молдове, Россия это понимает

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В среду участники съезда депутатов Приднестровья обратились за помощью к РФ в связи с «усилением давления Молдовы». В четверг в Москве Владимир Путин обратился к Федеральному собранию, и в преддверии этого выступления многими экспертами предсказывалось, что Путин может в какой-либо форме отреагировать на просьбу Тирасполя, но этого не произошло. О том, способна ли эта ситуация вылиться в агрессию против Молдовы, и о многом другом в студии Postimees порассуждал историк, политолог Тоомас Алаталу.