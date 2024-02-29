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Алаталу: в случае военной провокации в Приднестровье Украина поможет Молдове, Россия это понимает

Павел Соболев
, журналист
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  • Россия активно пытается оказать влияние на выборы президента Молдовы
  • Анонс вступления Приднестровья в состав РФ дал бы ВСУ прекрасную возможность показать свою силу
  • Слова Макрона о возможности отправки войск НАТО в Украину важны для конкуренции Парижа и Берлина

В среду участники съезда депутатов Приднестровья обратились за помощью к РФ в связи с «усилением давления Молдовы». В четверг в Москве Владимир Путин обратился к Федеральному собранию, и в преддверии этого выступления многими экспертами предсказывалось, что Путин может в какой-либо форме отреагировать на просьбу Тирасполя, но этого не произошло. О том, способна ли эта ситуация вылиться в агрессию против Молдовы, и о многом другом в студии Postimees порассуждал историк, политолог Тоомас Алаталу.

Выдержки из беседы:

- От съезда депутатов Приднестровья кто-то ждал анонса проведении референдума, но в итоге съезд лишь принял резолюцию с обращением к российскому парламенту с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья. Москва не позволила сделать что-то более громкое, или же сами не захотели?

- Это очень любопытная история, потому что в последние недели Россия очень активно бомбит в Украине район Одессы. Если посмотреть на карту, можно увидеть, как это близко от Приднестровья. А если же говорить о теме референдума, то начать нужно с того, что референдум в Приднестровье уже проводили. В очень интересное время, еще в 2006 году.

Мы привыкли говорить, что Путин объявил войну Западу в 2007 году, в своем знаменитом выступлении на Мюнхенской конференции. Но еще в марте 2006 года съезд всех депутатов Приднестровья решил провести референдум о присоединении региона к России. И этот референдум состоялся 17 сентября 2006 года. И при этом все историки знают, что 17 сентября - это дата начала вступления во вторую мировую войну со стороны Советского Союза.

Именно в эту дату советские войска перешли границу Польши. И в конце концов провели даже совместный с немцами парад победителей в Бресте-Литовске. Зная почерк Кремля, можно с уверенностью сказать, что этот выбор даты был неслучайным.

И про нынешний съезд можно тоже задаться вопросом, ну почему им понадобилось собираться в среду? Конечно, это было сделано по той причине, что на следующий день, в четверг, должен был выступать Путин.

На референдуме 2006 года стоял вопрос о независимости, но также был вопрос, готовы ли вы будете следующим шагом после этого присоединиться к Российской Федерации. Так что этот вопрос тоже уже выносился на голосование в 2006 году.

Решение о проведении того референдума было принято на шестом съезде депутатов, и вот теперь понадобилось вдруг провести седьмой съезд. Так что все это выглядело так, что вполне может получиться продолжение той игры, которую они затеяли еще восемнадцать лет назад.

К счастью, этого не случилось. Но они все-таки попросили дипломатическую поддержку России, чтобы поднимать свою проблему в ОБСЕ, в ООН, в Международном Красном кресте. Так что этот съезд все-таки не был случайным мероприятием.

Важно то, как реагировали на эту ситуацию США. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит сначала прилетел в Кишинев, а вчера он был в Тирасполе, где вел переговоры с руководством этого сепаратистского объединения.

Есть ведь известное соглашение о разрешении Приднестровского кризиса, и там есть такой формат переговоров 5+2, и вот в число пяти посредников входят как раз и Россия, и США. Но в конце прошлого года была такая ситуация, что президент Украины Зеленский сказал, что из-за того, что его страна воюет с Россией, Украина не будет участвовать в этом формате переговоров. И в итоге начались двусторонние переговоры между Молдовой и Приднестровьем.

И вот неожиданно в начале этого года Россия стала требовать возвращения к формату 5+2. И в этой резолюции съезда тоже было такое требование. Но тут важно не забывать, что в Молдове два сепаратистских региона...

- Есть еще и Гагаузия.

- Да, и есть такой человек, из которого хотят сейчас сделать лидера молдавской оппозиции, это гражданин Израиля Илан Шор. Именно он организовал эту всем известную кражу денег из трех молдавских банков в 2014 году. Сейчас он находится в Израиле, но оттуда диктует политику.

На основании последних выборов в местные органы власти в его фактическом подчинении находятся три крупных населенных пункта в Гагаузии. Так что у него есть своя база. Вспомним теперь, что осенью этого года состоятся выборы президента Молдовы, и Москва уже как полтора года готовится к этим выборам. Они хотят выгодного для себя результата на этих выборах, и для этого России и нужен такой человек как Илан Шор.

При этом в Приднестровье таких съездов не созывали восемнадцать лет, а в Гагуазии в прошлом году такой съезд назначался трижды, и каждый раз там откладывалось принятие решения. Так что если в Приднестровье сейчас приостановка процесса, возможно, инициативу снова возьмет в свои руки Гагаузия.

- То, что вчера в Приднестровье не назначили референдум, и что сегодня Путин ничего не ответил на обращение из Тирасполя, означает, что Кремль сознает, что для фактического вторжения в Приднестровье, в Молдову, у России просто нет сейчас никаких ресурсов и возможностей?

- В Приднестровье есть российский военный контингент в 1700 человек. Есть собственная приднестровская армия в 10 000 человек. Армия же Молдовы насчитывает только 6500 человек. Таким образом, силы не равны.

Но всем же понятно, что Молдове поможет Украина. В последнее время сложилась такая ситуация, что Украина была вынуждена отступать на фронте. И если сейчас было бы объявлено, что Приднестровье собирается вступить в Россию, это дало бы украинской армии отличную способность показать, на что она способна. И украинские войска к этому региону куда ближе, чем российские. Так что это могло быть одной из причин, по которой Россия решила завершить свою пропагандистскую игру вот таким образом. Поиграть на нервах соседних стран, но в итоге ничего не предпринять.

- Путин сегодня прокомментировал слова президента Франции о возможности отправки западных войск в Украину. Путин сказал, что все это грозит конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Полезны ли были слова президента Макрона, появилась ли у России дополнительная причина для беспокойства?

- Я бы сказал так, что вокруг этой украинской войны возникло определенное равновесие. И если говорить о Западе, то он стал топтаться на одном и том же месте. Все высказывания были одинаковыми, мол, будем поддерживать Украину столько, сколько надо. Так что нужно было освежить ситуацию, и президент Франции, который всегда любит солировать, это сделал.

Он заработал себе очки, но он и высказал что-то новое. Хотя это не такое уж и новое, а всем понятное еще со времен гражданской войны в Испании. Добровольцы могут идти воевать куда хотят, и давно известно, что и на стороне Украины, и на стороне России воюют иностранцы.

Так что в самом попадании иностранцев на войну ничего ненормального нет. Другое дело, для какой цели могли бы быть посланы в Украину те же французские войска. Будут ли они проводить там какие-то тренировки, строить какие-то базы… Они могут сами не участвовать в боевых действиях, но могут обучать местных солдат тому, как воевать. Возможностей много.

В общем, просто возник какой-то тупик, новых идей не звучало. И президент Франции просто оживил эту ситуацию. Но за этим последовало то, чего можно было ожидать. Германия заявила, что это не самая хорошая идея. Ко всему прочему, идет и избирательная кампания в Европарламент. А в Европарламенте, как и во всем Европейском союзе, все-таки доминируют две страны. Франция и Германия.

И для того, чтобы подтвердить свое лидерство, этим странам требуется проявлять какую-то оригинальность. Вот это и случилось с Макроном.

Смотрите в записи полную версию беседы!

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