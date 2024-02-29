В студии Postimees Тоомас Алаталу: может ли съезд депутатов Приднестровья стать прологом к агрессии РФ против Молдовы?

- Съезд депутатов Приденестровья принял резолюцию, в которой содержится обращение к Совету Федерации и Госдуме России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья. До съезда высказывались мнения, что на нем может быть сделано более громкое заявление, например, о проведении нового референдума о присоединении к России или о реализации результатов такого мероприятия, которое было проведено в 2006 году. Можно ли сказать, что вчерашний съезд получился очень осторожным и что его устроители высказались ровно с такими формулировками, которые были продиктованы им из Москвы?

- В сентябре 2022 года Путин утвердительно отвечал на т. н. «просьбы о присоединении» и объявлял о вхождении в состав России Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, до этого в 2014 году он так же отреагировал на «просьбу населения» перед оккупацией Крыма. То, что в среду к Путину не обратились с такой «просьбой», означает, что для фактического вторжения в Приднестровье, в Молдову у РФ просто нет сейчас никаких ресурсов и возможностей? Кремль не может допустить, чтобы поступали такие «просьбы», которые нельзя будет выполнить?

- Трудно представить, как может оказаться в составе России территория, находящаяся между Украиной и Молдовой, но когда в определенный момент войны российские войска довольно существенно продвинулись к Одессе, «присоединение» к России Приднестровья выглядело реальной перспективой. Можно ли сказать, что без очень существенных успехов России в войне против Украины, которых, как хочется верить, не произойдет, все эти разговоры о возможной аннексии Приднестровья будут оставаться просто сотрясением воздуха? И что пока Украина держит фронт, Молдова может не беспокоиться?

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