Полиция просит помощи в поисках 66-летнего Виктора, который ушел до 10 часов утра сегодня, 28 февраля, из дома попечения Lokuta Ühiskodu в волости Кехтна, Рапламаа.
Полиция разыскивает пропавшего 66-летнего Виктора
Виктор передвигался пешком, и его видели движущимся из Локута в сторону Лелле. После этого с ним не было связи, и он не вернулся в дом попечения. Возможно, Виктор пытался остановить проезжающий автомобиль или каким-то образом сел на поезд. Ранее он проживал в волости Саку, Харьюмаа.
Полиция общалась с сотрудниками дома попечения и проверила возможные места пребывания Виктора, но пока безрезультатно.
Рост Виктора - около 185 сантиметров, он среднего телосложения. У него седые средней длины волосы, борода длиной около пяти сантиметров и седые усы. Когда он уходил из дома попечения, на нем была куртка зеленого цвета, темные спортивные брюки и открытая обувь, спадающая с ног при ходьбе. На голове у него была шапка, из-под которой видны волосы. Виктор передвигается с трудом и обычно использует при ходьбе трость, однако ее он не взял с собой.
Полиция просит всех, кто видел Виктора или знает что-либо о его местонахождении, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.