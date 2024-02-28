Полиция разыскивает пропавшего 66-летнего Виктора

Виктор передвигался пешком, и его видели движущимся из Локута в сторону Лелле. После этого с ним не было связи, и он не вернулся в дом попечения. Возможно, Виктор пытался остановить проезжающий автомобиль или каким-то образом сел на поезд. Ранее он проживал в волости Саку, Харьюмаа.

Рост Виктора - около 185 сантиметров, он среднего телосложения. У него седые средней длины волосы, борода длиной около пяти сантиметров и седые усы. Когда он уходил из дома попечения, на нем была куртка зеленого цвета, темные спортивные брюки и открытая обувь, спадающая с ног при ходьбе. На голове у него была шапка, из-под которой видны волосы. Виктор передвигается с трудом и обычно использует при ходьбе трость, однако ее он не взял с собой.