На прошлой неделе полиция обратилась за помощью в поисках 66-летнего Виктора, который утром 28 февраля ушел из дома попечения Lokuta Ühiskodu в волости Кехтна Раплаского уезда.
Виктор передвигался пешком, и его видели движущимся из Локута в сторону Лелле. После этого с ним не было связи, и он не вернулся в дом попечения. Возможно, Виктор пытался остановить проезжающий автомобиль или каким-то образом сел на поезд. Ранее он проживал в волости Саку, Харьюмаа.
Утром в понедельник, 4 марта, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что состоявшая из добровольцев поисковая группа обнаружила тело Виктора в деревне Локута.
У полиции нет оснований подозревать, что было совершено преступление. Более точные причины смерти покажет вскрытие.