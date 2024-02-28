Виктор передвигался пешком, и его видели движущимся из Локута в сторону Лелле. После этого с ним не было связи, и он не вернулся в дом попечения. Возможно, Виктор пытался остановить проезжающий автомобиль или каким-то образом сел на поезд. Ранее он проживал в волости Саку, Харьюмаа.