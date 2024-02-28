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Пропавший на прошлой неделе 66-летний мужчина найден мертвым (1)

rus.postimees.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Pärnu Postimees

На прошлой неделе полиция обратилась за помощью в поисках 66-летнего Виктора, который утром 28 февраля ушел из дома попечения Lokuta Ühiskodu в волости Кехтна Раплаского уезда.

Виктор передвигался пешком, и его видели движущимся из Локута в сторону Лелле. После этого с ним не было связи, и он не вернулся в дом попечения. Возможно, Виктор пытался остановить проезжающий автомобиль или каким-то образом сел на поезд. Ранее он проживал в волости Саку, Харьюмаа.

Утром в понедельник, 4 марта, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что состоявшая из добровольцев поисковая группа обнаружила тело Виктора в деревне Локута.

У полиции нет оснований подозревать, что было совершено преступление. Более точные причины смерти покажет вскрытие.

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