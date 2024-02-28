Военный эксперт, депутат Рийгикогу Лео Куннас (фракция EKRE) сказал в беседе с ведущей «Военной студии» Postimees Уллой Лянтс, что в военном отношении Украина не нуждается в помощи сухопутных войск западных стран, поскольку украинцы могут удерживать фронт самостоятельно.
Лео Куннас: слова Макрона о возможности переброски западных войск в Украину сделали Запад менее предсказуемым для РФ
Скорее, решающий эффект могла бы вызвать переброска в Украину сил ВВС, считает Куннас.
- Президент Франции заявил, что нельзя исключать размещение западных сухопутных войск в Украине. Действительно ли может возникнуть такая ситуация?
- Франция действительно является нашим важным союзником, но если мы проанализируем, есть ли у нее политическая воля, военная мощь и дипломатическое влияние среди наших союзников для реализации чего-то подобного на практике, то я осмелюсь сказать, что нет, не может. Однако это высказывание Макрона принесло и пользу.
До сих пор лидеры западных стран были полностью предсказуемы. Их поведение на сто процентов предсказуемо для России. Именно поэтому Россия не держит войска на границах с НАТО. Войска заняты в Украине, во Пскове осталась практически всего пара батальонов призывников.
Это не военная готовность к конфликту с НАТО. Поэтому некоторая непредсказуемость - это даже хорошо, чтобы Россия уже не была на сто процентов уверена, что НАТО не предпримет никаких действий. Если эта предсказуемость сейчас составит даже 98 процентов, это заставит Россию сохранять готовность и в отношении НАТО.
- Есть ли вероятность того, что войска западных стран не будут отправлены на фронт, а займутся подготовкой, разминированием или чем-то в этом роде в Украине?
- В принципе о таких миссиях можно было бы говорить. Однако если говорить о необходимости сухопутных войск в военном плане, Украина по большей части не нуждается в поддержке западных наземных сил, ведь украинцы могут удерживать фронт самостоятельно.
Гораздо более решающим в военном отношении эффектом обладала бы переброска сил ВВС в Украину. Это могло был повлиять на исход войны или даже остановить ее. Однако это может привести к эскалации вплоть до ядерной войны. Так что возможны разные варианты. Но особой потребности в сухопутных войсках союзников у украинской стороны на данный момент нет.
- Итак, если вообще рассматривать вопрос об отправке военной поддержки как таковой, Украине понадобились бы именно военно-воздушные силы?
- Конечно, проблема Украины в том, что российская сторона взяла верх в воздухе. Если посмотреть на сдачу передовых позиций в Авдеевке, то, пожалуй, самым важным фактором было то, что российская сторона применила там новую тактику.
Российская сторона сбрасывала с самолетов-штурмовиков планирующие бомбы, переделанные из старых неуправляемых бомб, на расстояние примерно 60-70 километров. В этом случае у вас могут быть хорошие оборонительные позиции, но если размер бомб варьируется от 50 до 500 килограммов, они будут достаточно эффективно уничтожать позиции. Именно этот фактор стал причиной потери Украиной передовых позиций в районе Авдеевки в период с 15 по 17 февраля.
- Хотя фронт не продвигается вперед, инициатива по-прежнему находится в руках русских…
- Инициатива на тактическом уровне находится в руках российской стороны. О вторжении говорить не приходится, потому что продвижение составляет максимум 5-6 километров. Бои напряженные, но используемые в боях подразделения невелики. Там идут бои групп и рот, поэтому говорить о тщательно спланированных наступлениях батальонов и бригад нельзя. Число атак велико, но это такие малые группы, идет максимум несколько боев подразделениями размером с роту за несколько сотен метров земли.
- Российский Черноморский флот стал слабее, но он там еще способен действовать, даже сегодня ночью по Одессе стреляли со стороны Черного моря.
- Эти беспилотники типа «шахид» могут быть запущены из любой точки оккупированной территории, но, конечно, прошлый год сложился для российского Черноморского флота не очень хорошо. Черноморский флот был вытеснен из западной части моря и вынужден отойти к портовым городам Краснодарского края.
У них нет постоянного присутствия в Крыму, поскольку в районе Севастополя работают украинские как военно-морские, так и воздушные беспилотники. Что касается кораблей, то за эти два года русские понесли очень большие потери. Можно с уверенностью сказать, что потоплено не менее 16 кораблей российского флота. А восстановление этих кораблей - дело не года и не двух. Их невозможно восстановить очень быстро.
Фактически украинцы постоянно наносят удары по российской нефтегазовой инфраструктуре, что экономически не ставит Россию на колени, но доставляет ей массу трудностей. В глубоких операциях в тылу украинцы явно стали инициативнее по сравнению с 2022 годом.
- Украина, вероятно, также имеет возможность атаковать Крымский мост. Почему они его не взорвут?
- Взорвать Крымский мост и морскими, и воздушными беспилотниками технически очень сложно. Это все равно должна быть операция спецназа, без этого трудно, так как это довольно массивный объект. Это также можно сделать с помощью авиаударов, с помощью высокоточных бомб большого размера, которых у украинской стороны нет.