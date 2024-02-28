Лео Куннас: слова Макрона о возможности переброски западных войск в Украину сделали Запад менее предсказуемым для РФ

Скорее, решающий эффект могла бы вызвать переброска в Украину сил ВВС, считает Куннас.

- Президент Франции заявил, что нельзя исключать размещение западных сухопутных войск в Украине. Действительно ли может возникнуть такая ситуация?

- Франция действительно является нашим важным союзником, но если мы проанализируем, есть ли у нее политическая воля, военная мощь и дипломатическое влияние среди наших союзников для реализации чего-то подобного на практике, то я осмелюсь сказать, что нет, не может. Однако это высказывание Макрона принесло и пользу.

До сих пор лидеры западных стран были полностью предсказуемы. Их поведение на сто процентов предсказуемо для России. Именно поэтому Россия не держит войска на границах с НАТО. Войска заняты в Украине, во Пскове осталась практически всего пара батальонов призывников.

Это не военная готовность к конфликту с НАТО. Поэтому некоторая непредсказуемость - это даже хорошо, чтобы Россия уже не была на сто процентов уверена, что НАТО не предпримет никаких действий. Если эта предсказуемость сейчас составит даже 98 процентов, это заставит Россию сохранять готовность и в отношении НАТО.

- Есть ли вероятность того, что войска западных стран не будут отправлены на фронт, а займутся подготовкой, разминированием или чем-то в этом роде в Украине?