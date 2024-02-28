Урмас Рейнсалу: я готов отправиться в Европарламент

Рейнсалу также убежден, что партия «Отечество» на выборах в Европарламент одержит победу.

Урмас Рейнсалу заявил эфире Kuku Raadio, что если соратники по партии предложат ему баллотироваться в Европарламент, он это однозначно сделает.

Отвечая на вопрос, отправится ли он в Брюссель в случае своего избрания депутатом Европарламента, Рейнсалу ответил, что конечно.

«Если партия сочтет, что для меня разумно баллотироваться на пост, то я, разумеется, готов выполнить эту работу, основываясь на своем опыте», - добавил лидер Isamaa.

Победа «Отечества» на выборах в Европарламент стала бы важным политическим сигналом в условиях сложившейся в обществе тупиковой ситуации, уверен Урмас Рейнсалу.