Сегодня в Выру нашли человеческие останки на шоссе Ряпина. По словам читателя, сообщившего о происшествии Lõuna-Eesti Postimees, останки нашли дети.
СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ ⟩ На юге Эстонии дети нашли человеческие останки
По его словам, это были три мальчика. На место происшествия немедленно была вызвана полиция.
«Мы можем подтвердить, что сегодня около 13 часов в Выру на шоссе Ряпина были найдены человеческие останки. Они будут отправлены на экспертизу, которая выяснит все детали», - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Герли Вахер.