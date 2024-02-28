Мадис Каллас: вложив дополнительные средства в общественный транспорт, жизнь была бы сосредоточена не только в Таллинне и его окрестностях

По словам министра регионального развития Мадиса Калласа, ежегодно в общественный транспорт необходимо инвестировать на 10–20 миллионов евро больше, чем сейчас. «Тогда мы сможем построить общественный транспорт таким образом, чтобы жизнь была сосредоточена не только в Таллинне и его ближайших окрестностях», - сказал Каллас.