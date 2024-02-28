Запланированная Министерством по делам регионов реформа мобильности начнется с западной части Харьюмаа и Ляэнемаа. В других регионах планы по реорганизации общественного транспорта появятся позже - когда найдутся деньги на необходимые инвестиции, сообщает ERR.
Мадис Каллас: вложив дополнительные средства в общественный транспорт, жизнь была бы сосредоточена не только в Таллинне и его окрестностях
В основе реформы мобильности - железнодорожные и междугородние автобусные линии, по остановкам которых запускаются местные автобусы.
По словам министра регионального развития Мадиса Калласа, ежегодно в общественный транспорт необходимо инвестировать на 10–20 миллионов евро больше, чем сейчас. «Тогда мы сможем построить общественный транспорт таким образом, чтобы жизнь была сосредоточена не только в Таллинне и его ближайших окрестностях», - сказал Каллас.
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Мадис Каллас занимал должности мэра и вице-мэра Курессааре. После административной реформы, когда городская управа была упразднена, и самоуправления Сааремаа были объединены, он дважды занимал пост старейшин волости Сааремаа.