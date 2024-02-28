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Министр: на реформу сети общественного транспорта нужно выделять еще по 10-20 млн евро в год

rus.postimees.ee
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Автобус в Выру. Фотография иллюстративная.
Автобус в Выру. Фотография иллюстративная. Фото: Arvo Meeks

Запланированная Министерством по делам регионов реформа мобильности начнется с западной части Харьюмаа и Ляэнемаа. В других регионах планы по реорганизации общественного транспорта появятся позже - когда найдутся деньги на необходимые инвестиции, сообщает ERR.

В основе реформы мобильности - железнодорожные и междугородние автобусные линии, по остановкам которых запускаются местные автобусы.

По словам министра регионального развития Мадиса Калласа, ежегодно в общественный транспорт необходимо инвестировать на 10–20 миллионов евро больше, чем сейчас. «Тогда мы сможем построить общественный транспорт таким образом, чтобы жизнь была сосредоточена не только в Таллинне и его ближайших окрестностях», - сказал Каллас.

Подробности читайте на новостном портале ERR.

Мадис Каллас занимал должности мэра и вице-мэра Курессааре. После административной реформы, когда городская управа была упразднена, и самоуправления Сааремаа были объединены, он дважды занимал пост старейшин волости Сааремаа.

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