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В течение года в одном и том же месте произошло уже пять аварий. Одна из них со смертельным исходом

Йенс Раавик
, журналист
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Улица Аардла – одно из самых оживленных мест Тарту, поэтому здесь происходит довольно много аварий. Авария с участием молодой женщины во вторник стала уже пятой аварией в этом же месте за последний год.
Улица Аардла – одно из самых оживленных мест Тарту, поэтому здесь происходит довольно много аварий. Авария с участием молодой женщины во вторник стала уже пятой аварией в этом же месте за последний год. Фото: Kristjan Teedema

Вчера днем на улице Аардла в Тарту автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу, которому после аварии потребовалась медицинская помощь, но позже его отправили на домашнее лечение. По данным полиции, это уже пятое дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на этом месте в течение года.

Информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Аардла, 23, поступила в полицию во вторник, 27 февраля, около 16:30. Выяснилось, что 32-летняя женщина, управлявшая автомобилем Hyundai I20, сбила 23-летнюю женщину, переходившую дорогу. Пострадавшую после аварии доставили в больницу на обследование, а затем отправили на домашнее лечение.

Руководитель группы по расследованию дорожно-транспортных происшествий Тартуского отделения Департамента полиции и погранохраны Ааре Сульг отметил, что пешеход переходил дорогу в предназначенном для этого месте.

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