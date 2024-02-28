Вчера днем на улице Аардла в Тарту автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу, которому после аварии потребовалась медицинская помощь, но позже его отправили на домашнее лечение. По данным полиции, это уже пятое дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на этом месте в течение года.
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В течение года в одном и том же месте произошло уже пять аварий. Одна из них со смертельным исходом
Информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Аардла, 23, поступила в полицию во вторник, 27 февраля, около 16:30. Выяснилось, что 32-летняя женщина, управлявшая автомобилем Hyundai I20, сбила 23-летнюю женщину, переходившую дорогу. Пострадавшую после аварии доставили в больницу на обследование, а затем отправили на домашнее лечение.