В течение года в одном и том же месте произошло уже пять аварий. Одна из них со смертельным исходом

Улица Аардла – одно из самых оживленных мест Тарту, поэтому здесь происходит довольно много аварий. Авария с участием молодой женщины во вторник стала уже пятой аварией в этом же месте за последний год.

Вчера днем на улице Аардла в Тарту автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу, которому после аварии потребовалась медицинская помощь, но позже его отправили на домашнее лечение. По данным полиции, это уже пятое дорожно-транспортное происшествие, произошедшее на этом месте в течение года.