Полиция ищет пропавшего 65-летнего Ильмара

В среду, 28 февраля, около 16:00 социальный работник волости сообщил, что Ильмар не вернулся домой. Согласно собранной на данный момент информации, его видели около полудня в деревне Кяэпа в Вырумаа, однако установить его местонахождение пока не удалось.

У Ильмара длинные седые волосы, на нем черная куртка, темные джинсы и зеленые резиновые сапоги. У него могут быть с собой два больших желтых полиэтиленовых пакета с продуктами.

Полиция просит всех, кто видел Ильмара или знает что-либо о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.