Полиция нашла пропавшего 65-летнего Ильмара

В пятницу утром, 1 марта, случайный прохожий заметил на Выру-Ряпина-теэ в волости Выру мужчину, похожего на Ильмара. Он сообщил об этом в Центр тревоги, и полицейский патруль отправился проверить информацию.

Полицейские подтвердили, что мужчина, шедший по дороге, действительно оказался Ильмаром, который пропал несколько дней назад. Медики осмотрели его, медицинская помощь ему не потребовалась, хотя он и провел эти дни на улице. После медицинского осмотра Ильмара передали на попечение родственников.