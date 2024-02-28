Ильмар покинул государственное учреждение города Выру в с реду, 28 февраля, в 10 часов утра, откуда направился в сторону автовокзала, чтобы поехать домой в волость Канепи.
Полиция нашла пропавшего 65-летнего Ильмара
В пятницу утром, 1 марта, случайный прохожий заметил на Выру-Ряпина-теэ в волости Выру мужчину, похожего на Ильмара. Он сообщил об этом в Центр тревоги, и полицейский патруль отправился проверить информацию.
Полицейские подтвердили, что мужчина, шедший по дороге, действительно оказался Ильмаром, который пропал несколько дней назад. Медики осмотрели его, медицинская помощь ему не потребовалась, хотя он и провел эти дни на улице. После медицинского осмотра Ильмара передали на попечение родственников.