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Медик: за больничными и рецептами – теперь в ЭМО, если нет вариантов (2)

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Круг обязанностей ЭМО постоянно расширяется
  • В срочной помощи не нуждается 50% пациентов
  • Очереди в ЭМО по-прежнему не сокращаются

Сезон ковида и гриппа близится к концу, а очереди в отделения экстренной медицины (ЭМО) не становятся меньше. Почему? Часто ли за больничными и рецептами обращаются в ЭМО?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире руководитель сестринской службы Центра экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы Ирина Макарова

Выдержки из беседы:

– Уменьшилась ли нагрузка на ЭМО?

– Ежесуточно Центр экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы принимает 150–180 пациентов. Это стабильно высокие показатели, которые с годами не снижаются. Около трети визитов приходится на дежурного глазного врача.

В ЭМО обращаются даже с относительно простыми случаями – например, с конъюнктивитом. Таких пациентов много, поток большой. Иногда даже сложно всех разместить в одном зале ожидания. Здесь же возникает дополнительная угроза смешения вирусов.

Подобные вопросы должны бы решаться на уровне семейного врача, но именно ЭМО постоянно приходится заниматься этими проблемами.

Часто обнаруживается, что люди вообще не знакомы со своими семейными врачами – даже не в курсе, к кому обращаться. У них что-то заболело, и они решают зайти в ЭМО. Таких людей много!

Пациенты иногда даже знать не хотят своих семейных врачей. Кто-то просто не может попасть на прием. 

Колено или спина болят уже два месяца – люди приходят в ЭМО. Спрашиваем, почему не обратились к семейному врачу? Кто-то не догадался к нему сходить, кто-то не дозвонился, а у кого-то семейный врач вообще ушел на больничный и о замене не сообщил. Такие ответы мы часто слышим.

– А что за отношение такое, пойду-ка я зайду в ЭМО? Неужели это проходной двор, куда может зайти любой? На каких условиях принимают студентов, туристов, иностранцев и не имеющих страховку местных жителей?

– Турист, любой иностранец, студент, практикант – это клиенты ЭМО. У них нет семейного врача, и им больше некуда обращаться со своими проблемами. Еще один вариант – частная клиника. Местные жители без медицинской страховки должны платить за визит в ЭМО. Если же есть реальная угроза жизни, визит – бесплатный.

– За больничными и рецептами пациентам теперь тоже приходится обращаться в ЭМО? Что происходит?

– К сожалению. Мы сами столкнулись с ситуацией, когда наш заболевший работник, которого сняли со смены из-за болезни, не смог своевременно открыть больничный лист. Сотрудник дозвонился до семейного врача только на следующий день, когда ему стало чуть легче. Семейный доктор отказался открыть больничный вчерашним числом.

Выяснилось, что в неурочное время (с вечера пятницы по понедельник, на выходные и в праздникиприм. ред.) и в случае, если до семейного врача не дозвониться, за больничным нужно обращаться в ЭМО или звонить на номер 1220. Даже для нас это было новостью!

– Сезон ковида и гриппа уже почти завершен?

– Закрытие сезона еще рано объявлять. Ковида стало меньше, но в целом вирусные заболевания никуда не делись, и превалирует среди них РС-вирус. Для него характерны обычные симптомы – кашель и насморк. Статистика предыдущих лет говорит о том, что февраль и март – это всегда достаточно гриппозные месяцы.

– Как много поступает пациентов с травмами? На улицах очень скользко и участились туманы…

– Всё зависит от погоды и скорости уборки улиц. Сотрудники ЭМО боятся ледяных дождей. В этот раз гололед случился не по прогнозу – 12 января нам пришлось срочно открывать дополнительный зал для травмированных пациентов.

– Как часто ЭМО приходится замещать семейных врачей?

– Примерно 50% пациентов ЭМО не нуждаются в экстренной помощи. Это очень много! Ими мог бы заниматься семейный врач. 

– Как снизить остроту проблемы?

– Мы уже не первый год мечтаем о том, чтобы был создан дежурный центр семейных врачей.

– Что мешает? Почему не внедряется система дежурных семейных врачей, на создании которой уже давно настаивают отделения экстренной медицины и ученые ТУ?

– Возможно, дело упирается в нехватку врачей, отсутствие необходимых лицензий, недостаточное финансирование.

– В результате пациенты ЭМО по-прежнему часами ждут приема?

– Пациенты тяжелой (красной) категории попадают в ЭМО сразу же. Остальным приходится ждать. Например, сегодня около полудня, в очереди стояло три машины скорой помощи в гараже и еще две на улице, всего пять машин.

Почему возник такой хвост? За два часа приехало 12 машин. Это много! Одновременно люди обращаются к нам за помощью самостоятельно.

В зале для пациентов желтого пояса – всего 13 койко-мест. И он пустым не бывает. Кто-то остается с ночи и ждет прибытия родственников – пожилых людей зачастую нельзя отпускать одних. Таким образом, место занято. Иногда приходится ждать, чтобы перевести пациента из экстренного отделения в хирургию. Он тоже занимает койку в ЭМО. Ситуации бывают разные.

– Машины скорой помощи доставляют в ЭМО больше пациентов, чем там готовы принять?

– Периодически бывает и такое.

– Удалось ли за минувший год решить проблему нехватки персонала?

– Сестринский состав был набран. Все ставки заполнены – это рекорд за последние 10 лет. Кроме того, открыто дополнительно пять сестринских мест и еще пять – для помощников медсестер. Это позволило улучшить качество обслуживания и снизить нагрузку на сестер.

В нашем ЭМО имеется дежурный круг не только сестер и их помощников, но и медицинских техников (бывшие санитарыприм.ред.). Они обучаются в Таллиннской высшей медицинской школе, умеют оказывать первую помощь, реанимировать и т.д.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: за больничными и рецептами – теперь в ЭМО? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss
Студия Postimees: за больничными и рецептами – теперь в ЭМО? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss Фото: Erik Prozes
  • Почему нагрузка на ЭМО продолжает расти? 
  • С какими жалобами пациенты стекаются в ЭМО?
  • С 1 января многие семейные центры перешли на новую систему э-обслуживания пациентов. Всё общение ведется через портал. Отразилось ли это на ЭМО?
  • За больничными и рецептами теперь идут в ЭМО?
  • Онлайн-медицина не меняет картину к лучшему?
  • Внедряется ли система дежурных семейных врачей, на создании которой настаивали медики и ученые?
  • Почему очереди в ЭМО не становятся меньше?
  • Как снизить остроту проблемы?
Комментарии (2)
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