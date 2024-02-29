– Турист, любой иностранец, студент, практикант – это клиенты ЭМО. У них нет семейного врача, и им больше некуда обращаться со своими проблемами. Еще один вариант – частная клиника. Местные жители без медицинской страховки должны платить за визит в ЭМО. Если же есть реальная угроза жизни, визит – бесплатный.

– За больничными и рецептами пациентам теперь тоже приходится обращаться в ЭМО? Что происходит?

– К сожалению. Мы сами столкнулись с ситуацией, когда наш заболевший работник, которого сняли со смены из-за болезни, не смог своевременно открыть больничный лист. Сотрудник дозвонился до семейного врача только на следующий день, когда ему стало чуть легче. Семейный доктор отказался открыть больничный вчерашним числом.

Выяснилось, что в неурочное время (с вечера пятницы по понедельник, на выходные и в праздники – прим. ред.) и в случае, если до семейного врача не дозвониться, за больничным нужно обращаться в ЭМО или звонить на номер 1220. Даже для нас это было новостью!

– Сезон ковида и гриппа уже почти завершен?

– Закрытие сезона еще рано объявлять. Ковида стало меньше, но в целом вирусные заболевания никуда не делись, и превалирует среди них РС-вирус. Для него характерны обычные симптомы – кашель и насморк. Статистика предыдущих лет говорит о том, что февраль и март – это всегда достаточно гриппозные месяцы.