– Всё зависит от погоды и скорости уборки улиц. Сотрудники ЭМО боятся ледяных дождей. В этот раз гололед случился не по прогнозу – 12 января нам пришлось срочно открывать дополнительный зал для травмированных пациентов.
– Как часто ЭМО приходится замещать семейных врачей?
– Примерно 50% пациентов ЭМО не нуждаются в экстренной помощи. Это очень много! Ими мог бы заниматься семейный врач.
– Как снизить остроту проблемы?
– Мы уже не первый год мечтаем о том, чтобы был создан дежурный центр семейных врачей.
– Что мешает? Почему не внедряется система дежурных семейных врачей, на создании которой уже давно настаивают отделения экстренной медицины и ученые ТУ?
– Возможно, дело упирается в нехватку врачей, отсутствие необходимых лицензий, недостаточное финансирование.
– В результате пациенты ЭМО по-прежнему часами ждут приема?
– Пациенты тяжелой (красной) категории попадают в ЭМО сразу же. Остальным приходится ждать. Например, сегодня около полудня, в очереди стояло три машины скорой помощи в гараже и еще две на улице, всего пять машин.
Почему возник такой хвост? За два часа приехало 12 машин. Это много! Одновременно люди обращаются к нам за помощью самостоятельно.
В зале для пациентов желтого пояса – всего 13 койко-мест. И он пустым не бывает. Кто-то остается с ночи и ждет прибытия родственников – пожилых людей зачастую нельзя отпускать одних. Таким образом, место занято. Иногда приходится ждать, чтобы перевести пациента из экстренного отделения в хирургию. Он тоже занимает койку в ЭМО. Ситуации бывают разные.