Сезон ковида и гриппа подходит к концу, но очереди в отделения экстренной медицины (ЭМО) не становятся меньше. Почему? Как снизить остроту проблемы?
Студия Postimees: за больничными и рецептами – теперь в ЭМО?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель сестринской службы Центра экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы Ирина Макарова. Следите за беседой в студии в 12:00!
- Почему нагрузка на ЭМО продолжает расти?
- С какими жалобами пациенты стекаются в ЭМО?
- С 1 января многие семейные центры перешли на новую систему э-обслуживания пациентов. Всё общение ведется через портал. Отразилось ли это на ЭМО?
- За больничными и рецептами теперь идут в ЭМО?
- Онлайн-медицина не меняет картину к лучшему?
- Внедряется ли система дежурных семейных врачей, на создании которой настаивали медики и ученые?
- Почему очереди в ЭМО не становятся меньше?
- Как снизить остроту проблемы?