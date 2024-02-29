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Студия Postimees: за больничными и рецептами – теперь в ЭМО?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Сезон ковида и гриппа подходит к концу, но очереди в отделения экстренной медицины (ЭМО) не становятся меньше. Почему? Как снизить остроту проблемы? 

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель сестринской службы Центра экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы Ирина Макарова. Следите за беседой в студии в 12:00!

  • Почему нагрузка на ЭМО продолжает расти? 
  • С какими жалобами пациенты стекаются в ЭМО?
  • С 1 января многие семейные центры перешли на новую систему э-обслуживания пациентов. Всё общение ведется через портал. Отразилось ли это на ЭМО?
  • За больничными и рецептами теперь идут в ЭМО?
  • Онлайн-медицина не меняет картину к лучшему?
  • Внедряется ли система дежурных семейных врачей, на создании которой настаивали медики и ученые?
  • Почему очереди в ЭМО не становятся меньше?
  • Как снизить остроту проблемы?
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