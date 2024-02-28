Президент Алар Карис напутствовал участников миссии Сил обороны в Ираке

«На ваших опыте и мудрости будут учиться Силы обороны Эстонии», - пояснил глава государства.

«Воинские навыки - это как нож или ум, и то и другое нужно тщательно оттачивать. Военнослужащий Сил обороны развивает свои навыки на учениях или курсах, но лучше всего они развиваются, когда их можно испытать на практике в зонах конфликтов, где существует непосредственная угроза», - сказал президент.

«Испытание себя и своей команды дает уверенность в себе и в своих силах, что также может оказаться незаменимым при защите нашей родины», - подчеркнул Карис.

Верховный главнокомандующий особо выделил тему поддержания союзнических отношений. «Ситуация с безопасностью в мире меняется. Противостояние двух ценностных пространств - свободы и зла, демократии и авторитаризма - усиливается, - напомнил президент Карис. - Сегодня это наиболее остро ощущается в первую очередь в Европе. Но то же противостояние находит отклик и в Ираке. Наш ближайший и самый важный союзник подвергается там нападению со стороны вражеского государства, которое также напрямую поддерживает наших противников здесь, в Европе».

По его словам, в условиях противостояния, распространяющегося на несколько регионов мира, союзнические отношения между западными странами важны как никогда. «Прошу вас поддерживать и развивать союзнические отношения, чтобы флаг Сил обороны Эстонии развевался высоко и на одном ветру с флагами наших союзников», - сказал глава государства.

Обращаясь к родственникам участников военной миссии, Алар Карис: «Семья и ее сохранение - это и наш тыл, и наша передовая. Долгая разлука тяжела и солдатам, и их родным. Однако я надеюсь, что мысли друг о друге и связь душ помогут вам, военнослужащим Сил обороны, а также вам, супругам и детям, родителям и братьям, в трудную минуту. Надеюсь, что, вернувшись, вы станете сильнее как семьи, и таким образом станут сильнее наши местные общины и эстонское общество в целом».