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Силы обороны проведут в Таллинне однодневные учения

BNS
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

В четверг в Таллинне, в районе Фильтри-теэ, на территории Кибер-командования и Главного штаба Сил обороны и в ближайших окрестностях пройдут военные учения, во время которых в районе можно будет увидеть большее, чем обычно, количество вооруженных военнослужащих Сил обороны.

Различные мероприятия, связанные с учениями, продолжатся в районе Фильтри-теэ в течение всего дня. В ходе учений могут быть использованы холостые патроны и имитаторы шума.

Проведение учений заранее согласовано с городской и районной управами Таллинна.

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