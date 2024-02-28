Силы обороны проведут в Таллинне однодневные учения

В четверг в Таллинне, в районе Фильтри-теэ, на территории Кибер-командования и Главного штаба Сил обороны и в ближайших окрестностях пройдут военные учения, во время которых в районе можно будет увидеть большее, чем обычно, количество вооруженных военнослужащих Сил обороны.