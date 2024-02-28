HS: финское оружие попало в Россию, несмотря на запрет на экспорт

По данным российских военных блоггеров, оружие и боеприпасы финского производства также попали в руки российских солдат в Украине.

Всего в Россию было отправлено несколько миллионов единиц финских боеприпасов. В 2022-2023 годах в России было зарегистрировано около 700 винтовок, произведенных на заводе Sako Riihimäki, и около 67 000 коробок патронов Sako. В тот же период в России было обнаружено примерно 174 000 коробок патронов Nammo Lapua.

Доставка финского оружия и боеприпасов в Россию стала известна в феврале из сообщений российского интернет-издания IStories и итальянского Irpi Media. HS проверила эту информацию и получила новые сведения, например, о путях поставки оружия.

Sako и Nammo Lapua в ответ на комментарий HS отрицали, что они экспортировали свою продукцию в Россию во время санкций. По утверждению компаний, оружие и боеприпасы были экспортированы в Россию без их разрешения и без их ведома.

По данным отчета HS, винтовки Sako и их части попали в Россию через Италию.

Lapua Sako принадлежит итальянской группе Beretta. Nammo Lapua является частью группы Nammo, которая принадлежит Patria и государству Норвегии. Государству Финляндии принадлежит 50,1 процента Patria.