Секретные материалы FT. Как Россия может применить ядерное оружие

В Кремле утечку комментировать пока не стали.

Конкретные сценарии

Документы, которые попали в руки журналистам из Financial Times, содержат секретные данные, которые обычно не публикуются.

Они интересны и важны тем, что указывают конкретный сценарий применения ядерного оружия (ЯО) Россией. Кроме того, в них содержится описание ситуации, в которой может быть применено тактическое ядерное оружие - о критериях его применения толком ничего не известно.

Наличие подробных сценариев у западных спецслужб вредит безопасности российского государства. Дело в том, что опубликованные российские доктринальные документы, регулирующие применение ядерного оружия, содержат очень размытые формулировки, которые допускают очень широкую трактовку.

Это сделано для того, чтобы порог применения ядерного оружия не был хорошо понятен потенциальному противнику, и у него не было бы возможности «тонко настраивать» применение силы так, чтобы не спровоцировать ядерный удар. Он просто не должен точно знать, какое действие вызовет использование ЯО.

В документах из утечки описаны четкие критерии. Это сильно конкретизирует планы по обороне России.

Доктрины

О том, в какой ситуации Россия может применить стратегическое ядерное оружие, в самых общих чертах говорится в военной доктрине, которая опубликована. Кроме того, условия применения могут фигурировать в других доктринальных документах, о которых публично не сообщается.