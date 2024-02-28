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Почему самолеты не всегда могут приземлиться в Таллинне?

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Лиссабонская взлетно-посадочная полоса 21, видимость около двухсот метров.
Лиссабонская взлетно-посадочная полоса 21, видимость около двухсот метров. Фото: Mathieu Neuforge

Начиная со второй половины года, количество отмененных и перенаправленных из-за погоды рейсов в Таллинне должно уменьшиться.

Сегодня и вчера Таллинн был охвачен туманом и низкой облачностью. По состоянию на вчера из-за погоды был отменен только один рейс (Lufthansa решила не выполнять вечерний рейс из Таллинна, и пассажиры прибыли сегодня днем), но, как знают частые путешественники, отмены рейсов из Таллинна из-за погоды случаются довольно часто. Специалист по коммуникациям Таллиннского аэропорта Яне Калласте сказала, что помимо тумана и высоты облаков, посадке и взлету самолета могут помешать также, например, сильный ветер, особенно боковой, сильный снегопад, ледяной дождь и гроза.

«Также важно состояние взлетно-посадочной полосы, на которое влияют, например, сильный холодный ветер, ледяной дождь и обильный снегопад», - сказала Калласте.

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