Почему самолеты не всегда могут приземлиться в Таллинне?

Сегодня и вчера Таллинн был охвачен туманом и низкой облачностью. По состоянию на вчера из-за погоды был отменен только один рейс (Lufthansa решила не выполнять вечерний рейс из Таллинна, и пассажиры прибыли сегодня днем), но, как знают частые путешественники, отмены рейсов из Таллинна из-за погоды случаются довольно часто. Специалист по коммуникациям Таллиннского аэропорта Яне Калласте сказала, что помимо тумана и высоты облаков, посадке и взлету самолета могут помешать также, например, сильный ветер, особенно боковой, сильный снегопад, ледяной дождь и гроза.