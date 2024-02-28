Волостное собрание приняло решение: гимназия закрывается

Гимназическую часть реорганизованной школы, где сейчас в трех классах учатся 22 молодых человека, объединят с гимназией Авинурме, а начальную часть, в которой учатся 111 учеников, - со школой Муствеэ.

За решением, как и в случае почти всех эстонских сельских школ, стоит нехватка учеников. В гимназии Пейпси и гимназии Авинурме в общей сложности учится 61 ученик, и число учеников продолжает снижаться. «Количество учащихся имеет тенденцию к снижению, и откладывать процесс реорганизации образовательной сети на неопределенный срок невозможно», - заявил волостной старейшина Муствеэ Индрек Куллам на сегодняшнем заседании собрания.