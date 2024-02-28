В ходе давно обсуждаемой реорганизации сети образования в волости Муствеэ, к началу нового учебного года расположенная в Муствеэ гимназия Пейпси будет разделена на две части, решило в среду вечером собравшееся волостное собрание Муствеэ. Таким образом, гимназия Пейпси прекращает свою самостоятельную деятельность 31 августа этого года.
Для подписчиков
Волостное собрание приняло решение: гимназия закрывается
Гимназическую часть реорганизованной школы, где сейчас в трех классах учатся 22 молодых человека, объединят с гимназией Авинурме, а начальную часть, в которой учатся 111 учеников, - со школой Муствеэ.