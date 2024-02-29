Время коммента ⟩ Когда есть куда падать: гранитная крошка на зимних тротуарах – уже не лучшее решение

Дорогой качественный щебень средней фракции. Фото: Toomas Huik

Мифология, популярная в стране, которую больше нельзя называть, гласила, что в «Финке» (что за мерзкое слово!) крошку собирают, промывают и потом используют повторно, потому как она дорогая и достаточно прочная. Тем не менее, эти рассказы напоминают отзывы советских граждан о загранице, где якобы все только тем и заняты, что трут асфальт щетками со стиральным порошком. Я имею в виду, что где-то и в каких-то ситуациях это и делали, но систематической и повсеместной практики промывки крошки попросту не может быть. Это дорого настолько, что такое может себе позволить только тот, у кого нет другого выхода.

А пока есть, где купить крошку, ее будут исправно собирать и по примеру Финляндии и Швеции выбрасывать на свалку. Что приводит к окаменению почвы и прочим побочным эффектам. Затормозить их может разве что создание террикона, из которого можно будет брать хотя бы щебень мелкой фракции, необходимый для строительства дорог. И то не факт, что не просеянная от мусора порода будет хорошо скрепляться и держать дорожное полотно со всеми его нормами амортизации.

Уборка гранитной крошки в Хельсинки. Фото: livejournal.com

В богатых или, по крайней мере, расточительных странах иногда используют мраморную крошку. Звучит поистине святотатственно, однако с точки зрения физических свойств это наилучшее решение. У мрамора высокая теплоемкость, поэтому он плавит лед, медленно погружается в него и надежно предотвращает падение пешеходов даже на самой опасной, например, наклонной поверхности. А поскольку мрамор в основе известковый материал, то в конце концов он таки стирается в пыль, и его можно смыть в ливневую канализацию без риска ее засорения. Которое происходит при попадании туда гранитного щебня.

Все сказанное здесь вовсе не означает, что гуманитарий осмелился учить коммунальные службы. Просто даже самые прогрессивные решения иногда стоит осмыслять в режиме их перспективного преодоления. Потому что на каком-то этапе издержек от них становится больше, чем пользы. Мелкая фракция, которая хрустит и упруго разбегается из-под ног в конце каждой зимы, напоминает о том, что городу надо думать, не останавливаясь.