«Опасная большая игра в кошки-мышки». К чему приведут санкции США и ЕС против третьих стран из-за торговых связей с Россией?

Уже несколько лет США — крупнейший производитель нефти, опережающий Россию и Саудовскую Аравию. При этом США могут наращивать объемы добычи нефти и тем самым повлиять на мировые цены на нефть — однако делают это очень медленно. «И тот факт, что США не вмешиваются в этот рынок, показывает, что это не является большим приоритетом в их политике, — говорит Олег Ицхоки. — То есть США хотят оставить это рыночному механизму. Если государство хотело бы форсировать рост темпов добычи нефти, то это было бы очень легко сделать. Но, видимо, это не является приоритетом».