В ЕС зафиксировано рекордное число ходатайств об убежище

В 2023 году в странах Европейского Союза, а также в Швейцарии и Норвегии было подано 1,14 млн ходатайств о предоставлении убежища - это рекордный показатель с 2016 года, когда в Европу хлынул поток беженцев из охваченной войной Сирии, причем впервые за семь лет он превысил отметку в 1 миллион. Такие данные обнародовало в среду, 28 февраля, Агентство ЕС по вопросам убежища (EUAA).

Как и в прежние несколько лет, больше всего прошений подали граждане Сирии - 181 тысячу, что на 38 процентов больше, чем годом ранее. На втором месте остаются беженцы из Афганистана - 114 тысяч ходатайств. В конце 2023 года увеличилось и число обратившихся за защитой жителей Палестинских территорий.

Значительно возросло и число заявок об убежище, поданных гражданами Турции: 101 тысяча, что на 82 процента больше, чем в 2022 году. По сравнению с предыдущим годом, общее количество прошений об убежище выросло на 18 процентов. В абсолютных цифрах больше всего их было подано в Германии (334 000), Франции (167 000), Испании (162 000), Италии (136 000), причем только на эти четыре страны пришлось более двух третей всех ходатайств.

По отношению же к численности населения принимающей страны первое место занял Кипр: 12 000 ходатайств, то есть одно на 78 жителей - втрое больше, чем в Германии.

В статистику базирующегося на Мальте Агентства Евросоюза по вопросам убежища не включены 4,4 млн военных беженцев из Украины, которые пользуются в ЕС так называемой временной защитой.