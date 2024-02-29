13-летняя эстонская фигуристка борется за медали чемпионата мира

13-летняя Гойдина, ставшая в декабре прошлого года чемпионкой Эстонии среди взрослых, набрала 63,03 балла. Лучшей в короткой программе стала южнокорейская спортсменка Цзя Шин (73,48), за ней следуют японки Мао Симада (72,6) и Икура Кушида (66,61), а также финка Иида Кархунен (64,64).