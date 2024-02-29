В Тайбее (Тайвань) проходит чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, на котором по итогам короткой программы фигуристка-одиночница из Эстонии Элина Гойдина заняла пятое место.
13-летняя эстонская фигуристка борется за медали чемпионата мира
13-летняя Гойдина, ставшая в декабре прошлого года чемпионкой Эстонии среди взрослых, набрала 63,03 балла. Лучшей в короткой программе стала южнокорейская спортсменка Цзя Шин (73,48), за ней следуют японки Мао Симада (72,6) и Икура Кушида (66,61), а также финка Иида Кархунен (64,64).
Среди эстонок в соревнованиях участвует также 14-летняя Мария Элийзе Кальювере, которой 55,62 балла принесли 17-е место и выход в произвольную программу, которая состоится в пятницу утром.
Сегодня начинаются соревнования среди мужчин-юниоров. Эстонию представляют Егор Марченко и Арлет Леванди.