Партия правых о налоге на автомобили: плохая задумка и никудышная реализация

О непродуманности налога на автомобили стало известно, когда выяснилось, что планируемый налог на старые автомобили также значительно удорожит содержание популярного тематического автопарка LaitseRallyPark. Например, ежегодный налог на 103-летний Ford T составляет 924 евро. Однако коллекция тематического парка насчитывает более 100 автомобилей и спорткаров, дополнительная стоимость заставляет его руководителей серьезно задуматься о целесообразности продолжения деятельности.

Законопроект о введении налога на транспортные средства уже прошел первое чтение в Рийгикогу. Правительство обосновывает введение налога на автомобили самыми разными причинами – от необходимости пополнить казну до стремления побудить людей пользоваться общественным транспортом.

В Партии правых не согласны с введением налога на автомобили ни по одной из озвученных причин.

Во-первых, необходимо критически пересмотреть государственный бюджет, чтобы найти области для сокращения. Государственные расходы вышли из-под контроля как при предыдущем, так и при нынешнем правительстве – недавно министр финансов Март Вырклаэв объявил, что дефицит бюджета в прошлом году составил три процента.

«После формирования нынешней правительственной коалиции нет уверенности в том, что все расходы, включенные в государственный бюджет, являются неизбежно необходимыми, – сказал Луберг. – Вместо того, чтобы вводить новые налоги, необходимо сокращать, контролировать расходы и сосредоточиться на изменениях, которые позволят экономике перейти к росту. Конечно, для этого требуется смелость, которой, похоже, не хватает нынешней власти».