Партия правых не поддерживает введение налога на транспортные средства ни в его нынешнем виде, ни в его нынешней форме, сказал член правления партии Индрек Луберг.
Партия правых о налоге на автомобили: плохая задумка и никудышная реализация
О непродуманности налога на автомобили стало известно, когда выяснилось, что планируемый налог на старые автомобили также значительно удорожит содержание популярного тематического автопарка LaitseRallyPark. Например, ежегодный налог на 103-летний Ford T составляет 924 евро. Однако коллекция тематического парка насчитывает более 100 автомобилей и спорткаров, дополнительная стоимость заставляет его руководителей серьезно задуматься о целесообразности продолжения деятельности.
Законопроект о введении налога на транспортные средства уже прошел первое чтение в Рийгикогу. Правительство обосновывает введение налога на автомобили самыми разными причинами – от необходимости пополнить казну до стремления побудить людей пользоваться общественным транспортом.
В Партии правых не согласны с введением налога на автомобили ни по одной из озвученных причин.
Во-первых, необходимо критически пересмотреть государственный бюджет, чтобы найти области для сокращения. Государственные расходы вышли из-под контроля как при предыдущем, так и при нынешнем правительстве – недавно министр финансов Март Вырклаэв объявил, что дефицит бюджета в прошлом году составил три процента.
«После формирования нынешней правительственной коалиции нет уверенности в том, что все расходы, включенные в государственный бюджет, являются неизбежно необходимыми, – сказал Луберг. – Вместо того, чтобы вводить новые налоги, необходимо сокращать, контролировать расходы и сосредоточиться на изменениях, которые позволят экономике перейти к росту. Конечно, для этого требуется смелость, которой, похоже, не хватает нынешней власти».
В Партии правых считают, что государственный аппарат должен быть немедленно сокращен как минимум на десятую часть. Необходимо ввести принцип, согласно которому реализация новых законов должна быть возложена на действующих чиновников, что также поможет положить конец чрезмерному законотворчеству, которое в настоящее время широко распространено.
Необходимо пересмотреть дублирование функций государственных органов. Это означает, например, что каждому органу власти не нужно содержать отдельные подразделения вспомогательных служб или автопарки.
«Партия правых всегда считала, что новые налоги можно вводить только за счет отмены некоторых существующих. Государство должно уметь обходиться существующей налоговой базой, и более того, государственные расходы должны быть сокращены, чтобы можно было уменьшить налоговое бремя», - подчеркнул Луберг.
Также приводились аргументы в пользу введения налога на автомобили в надежде, что это побудит людей, которые сейчас ездят на машинах, покупать более экологичные автомобили, ходить пешком или пользоваться общественным транспортом.
«В своем нынешнем виде налог работает против экологических целей. Автомобили с нулевым уровнем выбросов также будут облагаться налогом, и людям придется платить больше налога, когда они пересядут со старого автомобиля на новый, более экономичный», – говорит Луберг.
Введение нового налога на основе таких убеждений не может отвечать интересам эстонского общества. Партия правых призывает парламентских политиков, в том числе членов правящей коалиции, не поддерживать законопроект.