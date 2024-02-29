Радостная новость: игрок футбольной сборной вышел из комы

Ужасное столкновение, приведшее футболиста на больничную койку, произошло на минувших выходных в матче французской премьер-лиги между «Бордо» и «Генгамом».

На 40-й секунде игры 28-летний форвард в прыжке столкнулся лоб в лоб с защитником «Генгама» Донатьеном Гомисом. После столкновения матч был остановлен ​​на несколько минут, и хотя Гомис после оказания помощи смог продолжить игру, Элиса унесли с поля на носилках.

«Мне казалось, что он первым дотянулся до мяча, а потом я поймал его. На мгновение у меня перед глазами тоже размыло изображение, а он в итоге потерял сознание. Очень надеюсь, что Элис быстро поправится», - после матча прокомментировал Гомис произошедшее.

Элиса немедленно доставили в больницу – в ходе обследования у него обнаружили черепно-мозговую травму. Футболист перенес операцию, после чего его погрузили в искусственную кому, чтобы немного облегчить состояние. Сейчас спортсмен вышел из комы, и по словам родственников, все обошлось благополучно.

«Мы рады поделиться с вами первыми радостными новостями: Альберт проснулся и, похоже, потихоньку выздоравливает», - говорится в заявлении семьи французским СМИ.