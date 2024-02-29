В МВД рассказали, планируется ли закрытие погранпункта «Койдула»

Если полгода назад обсуждался вопрос о том, может ли закрытие погранпункта «Койдула» способствовать финансовой экономии, то анализ, проведенный по заказу МВД, показал, что закрытие погранпункта значительно ухудшит жизнь местных жителей.

«Анализ ясно показал, что одно дело – экономия, а другое – влияние на общину, и пример тому – потеря рабочих мест, а значит, ослабление местного самоуправления, что в свою очередь может привести к оттоку людей», – прокомментировал результаты анализа в интервью ERR глава отдела пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.

«Второе – это усложнило бы жизнь людям, работающим по другую сторону границы, в результате пострадали бы местные предприятия, что в свою очередь привело бы к сокращению доходной базы местного самоуправления и ухудшению жизни в регионе, – добавил Мяги. – Поэтому, исходя из математического и социально-экономического анализа, Министерство внутренних дел считает, что закрытие пограничного пункта в настоящее время нецелесообразно».