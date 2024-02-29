Горожанам представят концепцию озеленения еще одной столичной улицы

«Перед проектированием была проведена инвентаризация ив, растущих на отрезке улицы Ристику между Палдиским шоссе и улицей Хярьяпеа. Лесничий-дендролог провел резистографическое исследование, свое мнение также высказал главный дендролог Таллиннского ботанического сада. Теперь мы хотим представить разработанное в результате решение по озеленению, учитывающее как состояние здоровья деревьев, так и цель: создать многоярусное озеленение улицы», — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

В результате реконструкции на улице Ристику будут построены новые тротуары, велосипедные дорожки и автомобильные полосы, сохранится существующее высокое озеленение, будут высажены новые деревья и растения, а также обновлено уличное освещение и подземные коммуникации. Зона проектирования включает улицу Ристику по всей длине (от Палдиского шоссе до улицы Копли), улицу Хярьяпеа по всей длине (от улицы Сыле до улицы Хейна) и переулок Ристику.

На улицах Ристику и Хярьяпеа запланирована посадка деревьев и других растений, дождевые клумбы и участки с травяными растительными сообществами, которые сведут к минимуму необходимость постоянной стрижки травы и помогут распределять потоки воды после летних ливней. На улице планируется установить скамейки и урны, создать места для парковки велосипедов и самокатов.

Перед основной школой Ристику запланирована пешеходная зона с озеленением, местами для отдыха и держателями для велосипедов. Перед школой предусмотрены карманы для остановки автомобилей и автобусов. Автобусные остановки будут оснащены павильонами ожидания и другим уличным инвентарем, проектируется новая автобусная остановка «Стандарт», а остановка «Хярьяпеа» будет перенесена на другую сторону перекрестка.

На улице Хярьяпеа проезжая часть планируется как общее пространство для движения средств индивидуальной мобильности и автомобильного транспорта. На улице Хярьяпеа перекрестки будут приподняты и сдвинуты для повышения безопасности движения и улучшения видимости. Переулок Ристику спроектирован как дворовая территория: тротуар, дорога и парковочные места будут расположены на одном уровне.

Решение по озеленению представит главный дендролог Таллиннского ботанического сада Олев Абнер. На мероприятии будут присутствовать проектировщик AS K-Projekt, представители Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, а также управы Пыхья-Таллинна.

За ходом реконструкции улиц Ристику и Хярьяпеа можно следить ЗДЕСЬ.