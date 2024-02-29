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Евросоюз хочет унифицировать правила, касающиеся водительских удостоверений

rus.postimees.ee
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Водительские права.
Водительские права. Фото: Margus Ansu

Европейский парламент обсуждает единые правила, касающиеся водительских удостоверений, сообщает Rus.ERR.

По планам Евросоюза, срок действия водительских прав категорий A и B мог бы составлять 15 лет, а в Эстонии водительские права выдаются на десять лет. В течение такого же срока действует медицинская справка. Права категорий C и D действительны в Эстонии пять лет.

По оценке ЕС, такой же срок мог бы быть установлен во всем союзе.

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