Здесь уже не поможет оправдание, что дома нечего красть или дом охраняет собака. Воров не отпугнет ни одно, ни другое. Поэтому стоит задуматься об установке охранной системы – в качестве превентивной меры, чтобы вы не попали в такую ситуацию и не получили горький опыт.

Однако при заказе охранной услуги у людей часто возникают различные вопросы: как быстро патруль приедет на вызов или почему датчик движения иногда издает ложный сигнал тревоги?

Сработает ли охранная система, если нет электричества?

Один злободневный вопрос связан с работой охранной системы при аварийном отключении электричества. Владелец жилья может быть спокоен даже в этом случае: как правило, охранная система снабжена дополнительными источниками питания, которые гарантируют работу системы даже в том случае, когда нет электричества.

Почему датчик движения издает ложные сигналы тревоги?

Каждый владелец дома начинает переживать, когда срабатывает установленный дома датчик движения. Но иногда речь идет о так называемой ложной тревоге. Ее причина может быть в том, что датчик установлен в неправильном месте - например, вблизи нагревательного элемента, где изменения температуры могут быть довольно резкими. На датчики движения также влияют воздушные шары, движение занавесок и штор. Если ложные тревоги происходят очень часто, стоит задуматься о перестановке датчиков или уменьшить их чувствительность.

Как быстро реагирует охранный патруль?

У G4Si Eesti больше всего патрульных автомобилей в Эстонии, среднее время реагирования на сигнал тревоги - девять минут, в крупных городах - всего несколько минут. Напоминаем, что, согласно закону, на патрульные автомобили охранных фирм не распространяются особые права оперативного транспорта. Таким образом, охранник, реагирующий на сигнал тревоги, - такой же участник дорожного движения, как все остальные, на время реагирования влияют пробки и прочие препятствия в дорожном движении.

Выезд патруля - платный?

Цена во многом зависит от того, какой пакет охранной услуги вы выбрали для своего дома. Плата за выезд зависит в первую очередь от того, какой пакет выбран, и причины выезда.

Можно ли продолжать пользоваться услугой после переезда?

Если человек заказал охранную услугу для одного дома, то при переезде возникает вопрос, можно ли продолжить пользоваться ею по новому адресу. Ответ - конечно же, можно. Просто надо сообщить об этом своему клиент-менеджеру, и он все подготовит для изменения договора.