Советы опытного огородника: в начале марта работаем силой мысли

«Закончились тяжкие зимние дни. В этом году они были для нас связаны с низкими температурами, с обилием снега. Да и сейчас - то оттепель, то мороз. Поэтому в начале марта огороднику в огороде делать особенно нечего, а вот в квартире или в доме работа найдется», - говорит председатель Таллиннского клуба огородников и садоводов-любителей Лев Пылкин.