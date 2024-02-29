«Закончились тяжкие зимние дни. В этом году они были для нас связаны с низкими температурами, с обилием снега. Да и сейчас - то оттепель, то мороз. Поэтому в начале марта огороднику в огороде делать особенно нечего, а вот в квартире или в доме работа найдется», - говорит председатель Таллиннского клуба огородников и садоводов-любителей Лев Пылкин.
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Советы опытного огородника: в начале марта работаем силой мысли
В прошлом году очень популярным стало создание общественных огородов в столице. Только одних учебных садов – школьных и детсадовских, более 77. А «взрослых», общинных, размещенных в разных районах Таллинна – 33, и наверняка это далеко не окончательное их количество.