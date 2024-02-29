«Скажи Гордеевой» приостанавливает работу из-за нового российского закона

«Еще до принятия этого закона анонимные "доброжелатели" активно запугивали наших рекламодателей. Огромное спасибо тем, кто проявлял характер и продолжал с нами работать. Это ценно и важно. Спасибо. Но теперь реклама у нас - преступление. Трудно поверить, что кто-то решит совершить его из благородных побуждений, рискуя бизнесом, собой, близкими. В общем, мы приостанавливаем работу», - заявила Гордеева в своем телеграм-канале.

В среду, 28 февраля, Госдума закон о запрете рекламы для «иноагентов». Согласно закону, организациям будет запрещено рекламировать всех, кто признан российскими властями «иностранными агентами», и рекламироваться самим на их ресурсах, пишет DW.

За нарушение запрета предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч - для юридических. В связи с принятием закона крупные рекламные агентства намерены включать в договоры с клиентами пункт, который позволит расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если тех объявят «иноагентами». Также рассматривается возможность требования компенсации в случае признания, например, блогера, «иноагентом».