Марью Лауристин: недоверие русских – от недостатка общения с эстонцами, а у эстонцев сильны неприятные воспоминания

Так что с одной стороны сейчас на ситуацию влияет отзвук прошлого. А с другой стороны на нее влияет и вот эта самая жизненная разрозненность, которая так долго у нас продолжалась.
- Исследование показало, что с тем, что война разрушила привычный безопасный мир, в котором мы жили, согласны 73 процента жителей Эстонии, в том числе 63 процента жителей-неэстонцев. Говорит ли это о единстве эстонского общества в вопросе отношения к российской агрессии? Или кто-то может быть против войны, но не винить в ней Россию?
- Вы сейчас как бы сложили вместе два разных вопроса, и одного из них мы в исследовании не задавали. Мы спрашивали именно о том, в какой степени война разрушила вот это безоблачное существование.
Но давайте все-таки вспомним, что если посмотреть на российскую пропаганду, то там ведь вообще о войне не говорится. Там есть «специальная операция». И если в Эстонии человек вообще откликнулся на такую постановку вопроса, изменила ли война его жизнь…
- Это означает, что он, по крайней мере, согласен с тем, что это именно война?
- Да, именно. Он согласен с тем, что война - это война, и я считаю, что это очень важно.
- Более сорока процентов неэстонского населения поддерживает действия эстонского государства по поддержке Украины и готово в случае необходимости защищать Эстонию, такая же часть этой общины занимает обратную позицию. Если эстонскому обществу и может грозить раскол, то линия этого раскола пройдет не по национальному признаку, а по ценностному?