Марью Лауристин: недоверие русских – от недостатка общения с эстонцами, а у эстонцев сильны неприятные воспоминания

Так что с одной стороны сейчас на ситуацию влияет отзвук прошлого. А с другой стороны на нее влияет и вот эта самая жизненная разрозненность, которая так долго у нас продолжалась.

- Исследование показало, что с тем, что война разрушила привычный безопасный мир, в котором мы жили, согласны 73 процента жителей Эстонии, в том числе 63 процента жителей-неэстонцев. Говорит ли это о единстве эстонского общества в вопросе отношения к российской агрессии? Или кто-то может быть против войны, но не винить в ней Россию?

- Вы сейчас как бы сложили вместе два разных вопроса, и одного из них мы в исследовании не задавали. Мы спрашивали именно о том, в какой степени война разрушила вот это безоблачное существование.

Но давайте все-таки вспомним, что если посмотреть на российскую пропаганду, то там ведь вообще о войне не говорится. Там есть «специальная операция». И если в Эстонии человек вообще откликнулся на такую постановку вопроса, изменила ли война его жизнь…

- Это означает, что он, по крайней мере, согласен с тем, что это именно война?

- Да, именно. Он согласен с тем, что война - это война, и я считаю, что это очень важно.