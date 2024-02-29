Неожиданная болезнь унесла жизнь известного легкоатлета

Первый крупный прорыв Шульце в легкой атлетике случился в 2003 году, когда он завоевал бронзу на чемпионате Европы среди юниоров. Через два года на чемпионате европы U23 он завоевал уже серебряную медаль.

На взрослых титульных соревнованиях он медалей завоевать не сумел, но он много раз был близок к этому. Например, он занял четвертое место на чемпионате мира в закрытых помещениях 2006 года, пятое на чемпионате Европы в закрытых помещениях 2005 года и шестое на чемпионате Европы 2010 года и вновь шестое место на чемпионате Европы в закрытых помещениях 2011 года.