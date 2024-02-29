Власти подготовили ответ на секс-домогательства в столичных барах

Таллинн в сотрудничестве с Департаментом социального страхования подготовил руководство для ночных заведений «Ночная жизнь без сексуальных домогательств». Цель данной инициативы заключается в том, чтобы создать в столице среду, которая обеспечивала бы всем защиту от сексуальных домогательств и в ночное время. Руководство основано на обязательствах мэра Лондона по Хартии безопасности женщин в ночное время и наборе инструментов для безопасной ночной жизни Bristol Nights.
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В начале этого года Департамент социального страхования начал кампанию по предотвращению случаев сексуальных домогательств «Заметь. Вмешайся. Помоги.», цель которой - привлечь внимание к проблеме и предложить поддержку тем, кто подвергся сексуальным домогательствам. Одним из элементов кампании стало руководство для ночных заведений, цель которого - обеспечение более безопасной и защищенной среды для всех участников ночной жизни, независимо от пола, этнической принадлежности, расы, религии или убеждений, возраста, инвалидности, сексуальной ориентации или гендерной идентичности.
По словам таллиннского советника по ночной жизни Натали Метс, улучшение безопасности в ночной жизни требует активной поддержки общества. Важно побуждать людей замечать ненадлежащее поведение, вмешиваться и предлагать помощь.
«Информированность и поддержка людей могут предотвратить случаи преследования. Руководство, которое мы разработали, призывает все ночные заведения поставить безопасность в приоритет. В нем описаны практические шаги, как распознать сексуальное домогательство и что предпринять в такой ситуации», - пояснила Метс.
Руководство можно прочесть здесь.
Ночной мэр Лондона Эми Ламэ рассказала, что Хартия безопасности женщин в ночное время оказала весьма положительное влияние с момента ее принятия. «На сегодняшний день более 2100 лондонских предприятий и организаций присоединилось к хартии. Я рада, что и Таллинн присоединяется к растущему числу городов, использующих наш опыт. Надеюсь, что как крупные, так и малые таллиннские организации поддержат эту инициативу и внесут свой вклад в создание более безопасной ночной среды для женщин и девушек».
Опрос Департамента социального страхования показал, что 73 процента женщин и 32 процента мужчин в Эстонии, участвуя в мероприятиях, которые являются частью ночной жизни, подвергались сексуальным домогательствам. Важной составляющей разработанного руководства являются материалы и обучение для сотрудников ночных заведений, которые помогут им лучше распознавать подобные ситуации и предоставят рекомендации по вмешательству и помощи.
Руководитель службы помощи жертвам насилия при отделе помощи жертвам и профилактики в Департаменте социального страхования Анника Сильде, отметила, что безопасная вечеринка начинается с того момента, когда люди входят в ночное заведение.
«Выполняя то, что написано в руководстве, ночные заведения посылают общий сигнал о том, что все - и посетители, и сотрудники - могут чувствовать себя в безопасности, потому что в их заведениях нет места сексуальным домогательствам. Только так, совместными усилиями, мы сможем создать более безопасную ночную жизнь для всех. Департамент социального страхования продолжит начатую в Таллинне кампанию и в других городах Эстонии, поэтому мы приглашаем все соответствующие учреждения ознакомиться с руководством "Ночная жизнь без сексуальных домогательств" и следовать ему», - добавила Сильде.
Дополнительную информацию о том, как отличить флирт от домогательства, а также полезные советы о том, как свидетелю вмешаться и помочь жертве, можно найти по ссылке.