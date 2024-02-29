Власти подготовили ответ на секс-домогательства в столичных барах

Опрос Департамента социального страхования показал, что 73 процента женщин и 32 процента мужчин в Эстонии, участвуя в мероприятиях, которые являются частью ночной жизни, подвергались сексуальным домогательствам. Важной составляющей разработанного руководства являются материалы и обучение для сотрудников ночных заведений, которые помогут им лучше распознавать подобные ситуации и предоставят рекомендации по вмешательству и помощи.

Руководитель службы помощи жертвам насилия при отделе помощи жертвам и профилактики в Департаменте социального страхования Анника Сильде, отметила, что безопасная вечеринка начинается с того момента, когда люди входят в ночное заведение.

«Выполняя то, что написано в руководстве, ночные заведения посылают общий сигнал о том, что все - и посетители, и сотрудники - могут чувствовать себя в безопасности, потому что в их заведениях нет места сексуальным домогательствам. Только так, совместными усилиями, мы сможем создать более безопасную ночную жизнь для всех. Департамент социального страхования продолжит начатую в Таллинне кампанию и в других городах Эстонии, поэтому мы приглашаем все соответствующие учреждения ознакомиться с руководством "Ночная жизнь без сексуальных домогательств" и следовать ему», - добавила Сильде.

Дополнительную информацию о том, как отличить флирт от домогательства, а также полезные советы о том, как свидетелю вмешаться и помочь жертве, можно найти по ссылке.