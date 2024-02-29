Опрос: узнайте, сколько раз в жизни меняли свое жилье жители Эстонии

Исследование Luminor показало, что 55% людей переезжали четыре и более раз за свою жизнь. От двух до трех раз менял место жительства 31% респондентов, 9% – один раз, а 4% респондентов никогда не меняли место жительства.

Исследование показало, что доход существенно влияет на частоту переездов. Если среди людей, зарабатывающих от 551 до 700 евро чистыми, меняли жилье более четырех раз за свою жизнь 40%, то среди людей, получающих на руки 1500 евро и более, меняли жилье четыре и более раз уже 64%.

«Поскольку маловероятно, что люди купят дом своей мечты на зарплату, которую они получали на своей первой работе, вполне естественно, что по мере роста доходов они будут неоднократно менять место жительства и переезжать по мере приближения к жилью своей мечты. Люди, снимающие жилье, как правило, переезжают чаще, чем те, кто живет в жилье, купленном с помощью кредита. В дополнение к опросу статистика по кредитам подтверждает, что переезд – повторяющееся событие: средний срок кредита на покупку жилья составляет десять лет, после чего люди меняют место жительства по мере изменения своих потребностей или желаний», – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане.

Молодые люди в возрастной группе 25–34 года чаще всего меняют жилье, причем 59% из них переезжали четыре и более раз. В основном количество смен жилья в разных возрастных группах остается неизменным: большинство людей в каждой возрастной группе переезжали четыре и более раз.

Люди в возрасте 45–54 лет реже всего меняли жилье за свою жизнь: 15% респондентов переезжали один раз или жили на одном месте всю жизнь. Также можно отметить, что жители Таллинна, города с самой большой численностью населения, меняют свое жилье несколько чаще, чем жители других регионов Эстонии. Кроме того, исследование показало, что одиноким людям за свою жизнь приходится переезжать гораздо реже, чем тем, кто состоит в отношениях, женат или разведен.

Исследование провела по заказу Luminor компания Norstat в конце декабря 2023 года, опросив в общей сложности 1002 человека.