Один из самых талантливых эстонских биатлонистов нового поколения, 18-летний Якоб Кульбин завоевал серебряную медаль на 12-километровой дистанции с масс-стартом юниорского чемпионата мира, который проходит сегодня в Отепя.
На домашнем ЧМ по биатлону Якоб Кульбин завоевал серебряную медаль!
Кульбин за четыре круга ни разу не промахнулся и финишировал вторым (+37,4) после норвежца Каспера Калкенберга (31,36,4), который также стрелял чисто.
Сразу за нашим спортсменом финишную черту пересек норвежец Оливер Альм (2; +38,8), использовавший два запасных патрона.
Когда Кульбина сразу после финиша в прямом эфире ETV спросили, была ли это идеальная гонка – учитывая тот факт, что в первой половине недели он был болен и первые старты на чемпионате мира был вынужден пропустить - он ответил:
«Конечно, это было не идеально. Чтобы быть идеальным, нужно победить. Но я доволен, потому что стрелял безошибочно. У меня один раз уже получалось такое, но это была индивидуальная гонка. В масс-старте это, конечно, сложнее. По поводу лыжной гонки могу сказать, что ничего особенного, но и не совсем плохо. / --- / Я должен быть доволен. Сегодня я сделал все, что мог, но один спортсмен оказался лучше».
Остальные эстонские спортсмены заняли следующие места: 30-е Даниэль Вариков (4; +3.06,2), 34-е Ярослав Неверов (11; +3.36,2), 43-е Армин Аун (6; +4.21,3).