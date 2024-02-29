На домашнем ЧМ по биатлону Якоб Кульбин завоевал серебряную медаль!

Когда Кульбина сразу после финиша в прямом эфире ETV спросили, была ли это идеальная гонка – учитывая тот факт, что в первой половине недели он был болен и первые старты на чемпионате мира был вынужден пропустить - он ответил:

«Конечно, это было не идеально. Чтобы быть идеальным, нужно победить. Но я доволен, потому что стрелял безошибочно. У меня один раз уже получалось такое, но это была индивидуальная гонка. В масс-старте это, конечно, сложнее. По поводу лыжной гонки могу сказать, что ничего особенного, но и не совсем плохо. / --- / Я должен быть доволен. Сегодня я сделал все, что мог, но один спортсмен оказался лучше».