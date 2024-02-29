Председатель комитета по обороне парламента Финляндии заявил, что Финляндия не устанавливала географических ограничений на использование Украиной полученного от нее оружия и что Украина имеет право применять его на территории России, пишет Райнер Сакс в сегодняшнем военном отчете.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Обнародованы документы о планах применения Россией ядерного оружия
Газета Financial Times опубликовала статью, основанную на российских секретных файлах о готовности России применить тактическое ядерное оружие в случае угрозы ее безопасности. В этих документах описаны сценарии, при которых Россия ответит на внешнюю угрозу применением тактического ядерного оружия.
У Financial Times сложилось впечатление, что болевой порог России при использовании ядерного оружия ниже, чем она до сих пор публично заявляла. Честно говоря, остается неясным, на чем основано это утверждение. Согласно пресс-релизу, документы датируются 2008-2014 годами, и по крайней мере некоторые из них касаются возможного конфликта с Китаем.
Согласно этим документам, Россия ответит тактическим ядерным оружием, если противник вторгнется на территорию страны и уничтожит российскую оборону в этом районе, или если Россия потеряет 20 процентов своих подводных лодок с баллистическими ракетами или 30 процентов своих атомных подводных лодок, то есть более трёх линкоров или трёх военных аэродромов в одном районе.
В случае с этими документами необходимо учитывать, что это не российская ядерная доктрина и не инструкция российской армии о том, когда и как применять ядерное оружие. Скорее всего, это сценарии, написанные для учений, которыми российское командование сигнализирует своим подразделениям, в каком контексте может потребоваться применение ядерного оружия. Однако в реальной ситуации руководство страны решает ситуацию исходя из конкретного положения, и автоматического сценария применения ядерного оружия не существует.
Слитые документы показывают, что Россия активно планирует военные действия против Китая. В настоящее время Китай поддерживает Россию в ее войне против Украины, а Путин строит стратегическое партнерство с Китаем с начала своего срока.
Однако лидеры обеих стран тщательно изучили историю и отношения между двумя странами на протяжении предыдущих столетий, они, конечно, не исключают военного конфликта друг с другом в будущем, и оба явно занимаются военным планированием, хотя и не считают угрозу реальной на данный момент.
В последние десятилетия Россия повысила уровень сил на западных и южных границах за счет Центрального военного округа и Восточного военного округа. Это также может означать, что применение ядерного оружия рассматривается в случае возникновения угрозы на этих направлениях уже на ранней стадии конфликта.
В целом материалы, опубликованные Financial Times, также предполагают, что ядерное оружие будет использовано тогда, когда Россия подвергнется атаке, а не когда она сама нанесет удар. Поэтому эти документы не следует рассматривать в контексте войны в Украине.
Развитие ситуации в Молдове
В Приднестровье собрались народные представители всех уровней. Ранее сознательно распространялись слухи о том, что это собрание добивается присоединения Приднестровья к России. На самом деле собравшиеся обратились к России с просьбой о защите от растущего давления со стороны Молдовы.
Обращения были также направлены в ОБСЕ, Красный Крест и генеральному секретарю ООН. Россия устроила такое мероприятие по нескольким причинам. Прежде всего, российская власть в Приднестровье ослабла, и это вызывает тревогу.
Поскольку Россия добилась оперативно-тактической инициативы в войне против Украины, то для достижения стратегической инициативы они пытаются воспроизвести более широкую эскалацию и создать впечатление преследования Украины по многим направлениям и расширить круг проблем для украинских сторонников.
Кроме того, для России было бы идеально, если бы ООН, ОБСЕ или любая другая международная организация отреагировали на этот призыв псевдонародных представителей и попытались инициировать некий процесс, в котором была бы задействована и Россия.
В МИД России лаконично ответили, что очень внимательно относятся к обращениям, поступающим из этого региона, поскольку, по мнению России, в Приднестровье проживают соотечественники. Поскольку слух легко подхватили СМИ, теперь создается фон для дальнейших информационных операций и становится легче манипулировать.
В действительности Приднестровье не представляет никакой угрозы для Украины, а Россия рискует потерять всякий контроль над происходящим в регионе. На Молдову можно оказать давление, играя умело, особенно учитывая предстоящие выборы в этой стране, но начинать какие-либо военные действия против Молдовы на данный момент также не является возможным.
Атаки на фронтах
Россия продолжила активные атаки на Донбассе, сосредоточив основные усилия на продвижении на запад от города Донецк.
- В районе Сватово и Севердонецка активность обстрелов не осталась на уровне предыдущего дня. Русские части действовали более активно на Лиманском направлении, но никаких изменений это не принесло.
- Под Бахмутом российские части атаковали с обычной для прошлой недели интенсивностью, и ситуация остается прежней.
- Атаки российской армии на западе от Авдеевки были очень активными. Также вчера российские подразделения смогли улучшить там свои позиции. Российская армия провела больше всего атак в районе Марьинки, но Украина ликвидировала их. Сегодня утром в этом районе ПВО Украины сбили один истребитель Су-34.
- На Южном фронте наступательные возможности русских войск исчерпались. После перегруппировки они обязательно попытаются атаковать район Токмака. На восточном берегу Днепра российская армия продолжает атаковать украинские позиции с разной интенсивностью, однако сообщений об успехах нет.
Председатель комитета по обороне парламента Финляндии заявил, что Финляндия не устанавливала географических ограничений на использование Украиной полученного от нее оружия и что Украина имеет право применять его на территории России. Это может служить общим пониманием военной поддержки Украины. Сейчас уже ясно, что российское руководство вынуждено признать, что украинцы ежедневно воюют на территории России.