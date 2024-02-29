Слитые документы показывают, что Россия активно планирует военные действия против Китая. В настоящее время Китай поддерживает Россию в ее войне против Украины, а Путин строит стратегическое партнерство с Китаем с начала своего срока.

Однако лидеры обеих стран тщательно изучили историю и отношения между двумя странами на протяжении предыдущих столетий, они, конечно, не исключают военного конфликта друг с другом в будущем, и оба явно занимаются военным планированием, хотя и не считают угрозу реальной на данный момент.

В последние десятилетия Россия повысила уровень сил на западных и южных границах за счет Центрального военного округа и Восточного военного округа. Это также может означать, что применение ядерного оружия рассматривается в случае возникновения угрозы на этих направлениях уже на ранней стадии конфликта.

В целом материалы, опубликованные Financial Times, также предполагают, что ядерное оружие будет использовано тогда, когда Россия подвергнется атаке, а не когда она сама нанесет удар. Поэтому эти документы не следует рассматривать в контексте войны в Украине.

Развитие ситуации в Молдове

В Приднестровье собрались народные представители всех уровней. Ранее сознательно распространялись слухи о том, что это собрание добивается присоединения Приднестровья к России. На самом деле собравшиеся обратились к России с просьбой о защите от растущего давления со стороны Молдовы.