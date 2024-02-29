Начавшиеся школьные каникулы, безусловно, дали многим молодым людям возможность увлекательно и активно отдохнуть. Немало семей отправляются, например, на горнолыжные курорты, или же посещают парки приключений и усердно занимаются спортом. Однако все такие занятия могут сопровождаться травмами. Главный организатор Simple Session дает советы о том, как разговаривать с детьми о безопасности, чтобы они действительно слушали.
Шокирующие данные – родители, а вы знаете, когда дети чаще всего получают травмы?
Нынешние школьные каникулы многие молодые люди проведут активно – если погода будет хорошая, они смогут, например, отправиться в поход, а многие поедут на лыжные или горнолыжные курорты. Существует и немало различных вариантов активного отдыха в помещениях. Например, можно сходить в парк приключений, батутный парк, бассейн, тренажерный зал, заняться боулдерингом или скалолазанием, или же сходить на другие тренировки.
«Имеющаяся у нас на сегодняшний день статистика показывает, что в период школьных каникул количество несчастных случаев среди молодежи действительно резко возрастает. Если во время учебы чаще наблюдаются травмы от различных игр с мячом, проводимых в учебное время, то во время каникул чаще встречаются другие травмы, вызванные падениями. Травму можно получить, например, на батуте, во время простого бега или при занятиях спортом. Типичными местами могут быть горнолыжные склоны, скейт-парки или велопарки», – пояснил исполнительный директор Balcia Kindlustus Денис Николаев.
Кроме того, во время школьных каникул проводятся многие тренировочные лагеря, что также увеличивает количество травм. Если ребенок из-за травмы не может поехать в лагерь, это уже непосредственный денежный ущерб.
Каждый родитель знает, что детям бессмысленно говорить, например, бегать медленнее или осторожнее.
Но как же объяснить важность безопасности, чтобы советы, влетая в одно ухо, не вылетали сразу же из другого?
Страховая компания Balcia Kindlustus обратилась за советом к своему партнеру Ристо Кальмре – одному из главных организаторов Simple Session, который много лет занимается экстремальными видами спорта.
Ношение защитного снаряжения. При езде на велосипеде, самокате, роликовых коньках, лыжах или других средствах передвижения нужно обязательно надеть шлем, защищающий от самого опасного – травм головы. Защита коленей и локтей позволяет избежать ссадин и синяков. По словам главного организатора Simple Session Ристо Кальмре, здесь важно не просто приказывать детям, а объяснять и обсуждать, для чего нужны такие средства. «Однако самое главное – это хороший пример. Наденьте шлем сами и попросите сделать то же самое других молодых людей немного более старшего возраста, чтобы они послужили примером для младших. Кроме того, шлемам всегда можно придать более эффектный вид, например, с помощью наклеек или цветов», – сказал Кальмре.
Напомните, что следует делать при возникновении несчастного случая. Объясните ребенку, в каких случаях необходимо вызывать спасательную службу, и помогите ему запомнить номер телефона 112. Ребенок также должен знать, что при вызове спасательной службы он должен сказать три вещи – где произошел несчастный случай, что именно произошло и свое имя. Если у ребенка нет с собой телефона, то следует попросить помощи у других взрослых, например, у продавца, охранника, полицейского, семьи с детьми.
О несчастном случае нужно рассказать. Всегда поощряйте ребенка рассказывать вам о неприятном происшествии. Если возникла ситуация, когда ребенок, например, сломал свой дорогой велосипед, получил травму, повредил велосипед другого ребенка или даже машину соседа, родителям важно проявить понимание и поддержку, ведь, скорее всего, ребенок и сам переживает из-за произошедшего.