Шокирующие данные – родители, а вы знаете, когда дети чаще всего получают травмы?

Ношение защитного снаряжения. При езде на велосипеде, самокате, роликовых коньках, лыжах или других средствах передвижения нужно обязательно надеть шлем, защищающий от самого опасного – травм головы. Защита коленей и локтей позволяет избежать ссадин и синяков. По словам главного организатора Simple Session Ристо Кальмре, здесь важно не просто приказывать детям, а объяснять и обсуждать, для чего нужны такие средства. «Однако самое главное – это хороший пример. Наденьте шлем сами и попросите сделать то же самое других молодых людей немного более старшего возраста, чтобы они послужили примером для младших. Кроме того, шлемам всегда можно придать более эффектный вид, например, с помощью наклеек или цветов», – сказал Кальмре.

Напомните, что следует делать при возникновении несчастного случая. Объясните ребенку, в каких случаях необходимо вызывать спасательную службу, и помогите ему запомнить номер телефона 112. Ребенок также должен знать, что при вызове спасательной службы он должен сказать три вещи – где произошел несчастный случай, что именно произошло и свое имя. Если у ребенка нет с собой телефона, то следует попросить помощи у других взрослых, например, у продавца, охранника, полицейского, семьи с детьми.

О несчастном случае нужно рассказать. Всегда поощряйте ребенка рассказывать вам о неприятном происшествии. Если возникла ситуация, когда ребенок, например, сломал свой дорогой велосипед, получил травму, повредил велосипед другого ребенка или даже машину соседа, родителям важно проявить понимание и поддержку, ведь, скорее всего, ребенок и сам переживает из-за произошедшего.